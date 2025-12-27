​En la cuenta regresiva a la pretemporada, el silencio en Boca anuncia un posible cambio de DT 

Y sin que nadie lo hubiera imaginado, llegó la cuenta regresiva para la pretemporada. El punto a partir del cual todo lo que no se resolvió empieza a pesar y lo que está listo ya se pone a punto, mientras se ultiman detalles para poner primera en el tiempo indicado.

Es que ya quedan menos de siete días, y encima se interpone entre este fin de semana y el inicio del otro el click (mental y hasta en los hechos) del cambio de año. Todo cerca, todo casi, todo a punto. Pero Boca sigue sin tener claro quién será su director técnico.

Parece una crónica repetida, pero no lo es. Primero, porque llegar a esta instancia sin que la novela que empezó la noche de la derrota contra Racing y que puso en duda a Claudio Ubeda se haya resuelto no estaba en los planes de nadie ajeno al mundo más íntimo de Juan Román Riquelme.

Y después, porque -aún sin una noticia que confirmar- tal el argumento rescatado desde las altas esferas xeneizes en estas semanas- la proyección a la distancia era que sin un nuevo nombre sobre la mesa no quedaría más camino que asumir que Sifón seguiría en el cargo.

Algo hay…

Por estas horas, la indefinición indica que algo se está cocinando en Boca Predio. Según pudo averiguar Olé, la dirigencia tiene el nombre de un entrenador (uno solo, no hay una lista de aspirantes para el puesto) con quien se vienen manteniendo conversaciones para que asuma la dirección técnica. La negociación no está cerrada ni mucho menos, y es parte de este escenario incierto que envuelve al tema desde la derrota vs Racing. La ficha está entre este candidato misterioso y Ubeda. Uno de los dos…

Juan Román Riquelme en su palco, durante el último Boca-Racing. (Fotobaires) Juan Román Riquelme en su palco, durante el último Boca-Racing. (Fotobaires)

Tema menor

Lejos de ser un tema de estado, para Román y los suyos la elección del hombre que tendrá la responsabilidad de guiar al plantel xeneize en el regreso a la Copa Libertadores es un asunto ya decididamente menor. Sin injerencia en la elección de los refuerzos, con menos tiempo de adaptación al shock inicial que podría generar si es que llega desde afuera.

Claudio Ubeda – Claudio Úbeda sobre su futuro en Boca Tras la derrota ante Racing por 1-0 el DT del Xeneize habló de lo que viene. @gonzalosuli

O con mucha incertidumbre acumulada si se trata del actual cuerpo técnico, lo cierto es que el tiempo que no se aprovechó desde el 10 de diciembre -el día posterior a las últimas escenas ocurridas en Boca Predio con el plantel profesional- o bien será puramente una demostración de poder ante un entrenador debilitado al máximo por esta duda, o tendrá su real motivo en la espera del acuerdo con el nuevo DT.

Sí, permanentemente los análisis deben hacerse por duplicado, porque así como el tiempo pareciera jugar a favor del hombre que terminó el Clausura sentado en el banco, ninguna de las fuentes internas se anima a ser concluyente.

Riquelme y Delgado, juntos. El Chelo puso en duda la situación del DT: “Estamos evaluando”, dijo. Riquelme y Delgado, juntos. El Chelo puso en duda la situación del DT: “Estamos evaluando”, dijo.

Nombres que sólo surgen de suposiciones

Cobra sentido que Leandro Gracián haya plantado a los tucumanos de San Martín para volver al club y sumarse al grupo de trabajo de Ubeda. Y recobra sentido -aunque vaya por un camino absolutamente paralelo- que si Eduardo Domínguez sigue sin definir su continuidad en Estudiantes, Boca pueda jugar una carta inesperada ahí.

Desorientados

Lo que no tiene sentido es que Riquelme tenga a absolutamente todos desorientados, pero en un nivel inédito para estos tiempos, aún en un club acostumbrado al extremo personalismo del presidente a la hora de conducir sus destinos. Y eso en medio de la cuenta regresiva que asoma ya como peligrosa.

