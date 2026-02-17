​En Estados Unidos aseguran que se viene la pelea entre Floyd Mayweather y Mike Tyson: cuándo y dónde 

La noticia salió desde los Estados Unidos y se viralizó de inmediato. Fue un bombazo: Floyd Mayweather, de 48 años (cumple 49 el 24 de febrero), y Mike Tyson, de 59, regresarían al ring para un combate de exhibición, ya con fecha y sede estimativa.

Según informó Ring Magazine, la prestigiosa revista estadounidense de boxeo, el Pretty Boy y Iron Mike habrían pactado la pelea para el 25 de abril de este año en la República Democrática del Congo. País que, antiguamente como Zaire, albergó el histórico combate por el campeonato de peso pesado de 1974 entre Muhammad Ali y George Foreman, conocido como La pelea en la selva.

En el mismo medio aseguraron que la idea ya se barajaba desde el año pasado, pero cobró fuerza a raíz de un hecho puntual. Es que Mayweather habría tenido la intención de organizar con Netflix una revancha contra la leyenda filipina Manny Pacquiao para la inminente primavera estadounidense (desde el 21 de marzo al 20 de junio aproximadamente).

Pero la idea no creció y fue allí que las conversaciones con Tyson habrían acelerado a punto tal que ya trascendió esa fecha y esa sede para el combate.

La última pelea de Floyd, vale recordar, fue en agosto del 2024, cuando enfrentó en una exhibición a ocho rounds en México a John Gotti lll, nieto del famoso gángster norteamericano John Gotti, quien lideró la familia criminal Gambino en Nueva York. Si bien no lo pudo noquear, le dieron la victoria a él.

Mayweather ante Gotti lll. (Foto: Reuters) Mayweather ante Gotti lll. (Foto: Reuters)

Ya se habían enfrentado en junio del 2023, pero el árbitro la detuvo entre el quinto y sexto round para pedirle a la esquina de Gotti que dejara de insultar y todo terminó en un escándalo, con una batalla campal en el ring entre ambos equipos.

Por otro lado, la última de Tyson fue en noviembre del año pasado ante el famoso youtuber estadounidense -y ya boxeador profesional- Jake Paul, un combate también a ocho rounds que significó el regreso del ex campeón mundial de los pesos pesados al ring después de 19 años. Fue victoria para Paul por decisión unánime.

Mike Tyson ante Jake Paul. (Foto: Reuters( Mike Tyson ante Jake Paul. (Foto: Reuters(

