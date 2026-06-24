​Empieza la tercera fecha del Mundial: con Brasil, qué se define este jueves 

Después de 48 partidos cargados de goles, llega el momento de la definición. El Mundial 2026 entra en una etapa decisiva: comienza la tercera fecha de la fase de grupos y ya no habrá margen para especulaciones. Como ocurre tradicionalmente, los partidos de cada zona se jugarán en simultáneo para evitar ventajas deportivas y garantizar la transparencia de la competencia. Nada menos que los pasajes a 16avos están en juego.

Al menos los primeros y segundos de cada grupo. La pelea por los ocho mejores terceros, en cambio, seguirá abierta hasta que finalice toda la fase de grupos y se puedan comparar los registros entre zonas.

Los grupos en quedarán resueltos serán el A, B y C, con un único equipo ya clasificado: México.

Grupo B: Canadá y Suiza tienen la clasificación en sus manos

La primera tanda de partidos será a las 16. Allí, Canadá y Suiza protagonizarán un duelo directo entre los dos líderes de la zona. Ambos llegan con cuatro puntos y saben que una igualdad los clasifica a los dos sin depender de nadie.

Canadá llega mejor que Bosnia y Herzegovina. Canadá llega mejor que Bosnia y Herzegovina.

En el otro encuentro, Bosnia y Herzegovina vs. Qatar, que suman una unidad cada uno, estarán obligados a ganar para seguir con posibilidades reales de avanzar.

Suiza tiene grandes chances de pasar. Suiza tiene grandes chances de pasar.

Las cuentas son complejas pero claras: incluso el perdedor entre Canadá y Suiza se clasificará si el otro partido termina empatado. También existen escenarios en los que Canadá o Suiza podrían avanzar por criterios de desempate: Canadá, si el que gana es Qatar, o Suiza, si el que gana es Bosnia. De todos modos, quien se imponga en ese choque de necesitados quedará muy bien perfilado para meterse entre los mejores terceros del torneo. Si empatan, se despiten virtualmente.

Resultados

Canadá 1-Bosnia y H. 1

Suiza 1-Qatar 1

Canadá 6-Qatar 0

Suiza 4-Bosnia y H. 1

Partidos del jueves (16.00)

Canadá vs. Suiza

Bosnia vs. Qatar

Posiciones

Canadá – 4 pts (+6 goles) Suiza – 4 (+3) Bosnia – 1 (-3) Qatar – 1 (-6)

Brasil, Marruecos y una zona C que promete tensión

A las 19 llegará el turno del grupo más atractivo de los que se definen este jueves. Brasil y Marruecos lideran con cuatro puntos, Escocia los sigue con tres y Haití no tiene unidades.

Brasil y Marruecos, favoritos. Brasil y Marruecos, favoritos.

Las cuentas son sencillas. Brasil y Escocia se enfrentarán en un partido decisivo: quien gane avanzará a los 16avos de final. Si empatan, el beneficiado será Brasil, que mantendrá la ventaja en la tabla.

En paralelo, Marruecos chocará con Haití. Los africanos se clasificarán si ganan y también les alcanzará con un empate frente al seleccionado más débil del grupo, que no puede quedar 1° o 2°.

Escocia necesita vencer a Brasil. Escocia necesita vencer a Brasil.

Por actualidad, nombres y antecedentes, todo parece indicar que Brasil y Marruecos son los principales candidatos para quedarse con los dos boletos directos, aunque Escocia todavía tiene mucho para decir.

Resultados

Brasil 1-Marruecos 1

Escocia 1-Haití 0

Brasil 3-Haití 0

Marruecos 1-Escocia 0

Partidos del jueves (19:00)

Brasil vs. Escocia

Marruecos vs. Haití

Posiciones

Brasil – 4 (+3) Marruecos – 4 (+1) Escocia – 3 (0) Haití – 0 (-4)

México quiere cerrar una A perfecta y Corea, acompañarlo

La jornada se completará a las 22 con la resolución del Grupo A. México ya tiene asegurada su clasificación tras ganar sus dos primeros partidos y acumular seis puntos. El seleccionado azteca buscará asegurar el primer puesto cuando enfrente a República Checa, que llega con apenas una unidad.

México está adentro. México está adentro.

La pelea por el segundo boleto parece favorecer a Corea del Sur, que suma tres puntos y depende de sí mismo frente a Sudáfrica.

Sudáfrica se puede meter si le gana a Corea del Sur. Sudáfrica se puede meter si le gana a Corea del Sur.

Los coreanos avanzarán si ganan o empatan. Si gana Sudáfrica, saca a Corea del 1° y 2° puestos, pero como los sudafricanos empataron con los checos, necesitan que estos no derroten a México o, si igualan en puntos, definirán los goles.

Resultados

México 2-Sudáfrica 0

Corea del Sur 2-República Checa 1

México 1-Corea del Sur 0

Sudáfrica 1-República Checa 1

Partidos del jueves (22:00)

México vs. República Checa

Corea del Sur vs. Sudáfrica

Posiciones

México – 6 (+3) Corea del Sur – 3 (0) República Checa – 1 (-1) Sudáfrica – 1 (-2)

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