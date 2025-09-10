​Eliminatorias Europeas: Haaland gritó cinco veces para Noruega 

Erling Haaland es la carta de gol en Manchester City, pero con su seleccionado no se queda atrás: este martes llegó a una impresionante marca al convertir cinco tantos en el aplastante triunfo de Noruega 11-1 ante Moldavia, y alcanzó los 48 festejos en 45 partidos con su país.

En apenas seis minutos, el Androide Escandinavo asistió en el área a Felix Myhre, que la empujó y abrió la cuenta. Haaland empezó a oler sangre, Myhre le devolvió gentilezas y le sirvió el primero de su cuenta personal.

Antes del descanso, el artillero de los Citizens sacudió la red otras dos veces y Martin Odegaard, volante de Arsenal, tuvo su aporte: con el 5-0 parcial, Noruega se comía crudo a Moldavia y aún faltaban 45 minutos.

En el complemento, lejos de aflojar, el centrodelantero noruego siguió con hambre de gol y sentenció su poker con un buen cabezazo tras un centro de David Moller.

Después ingresó Thelo Aasgaard, y el atacante de Rangers se despachó con un triplete en apenas un cuarto de hora para estirar el marcador a nueve.

Y como Moldavia no encontraba el arco, el local le dio una ayudita: Leo Oestigaard no se entendió con su arquero Orjan Nyland y marcó en contra para el tanto del honor.

Sin embargo, otra vez apareció Haaland sobre el final para decretar su quinto tanto y asistir para el poker de Aasgaard, en el impresionante 11-1 que deja a Noruega muy bien posicionado en la clasificación al Mundial 2026: es líder del Grupo I con 15 puntos y le saca seis a Italia, que tiene un partido menos.

De su lado, Francia empezó perdiendo en París con un tanto de Andri Guðjohnsen, pero se repuso y venció 2-1 a Islandia con los aportes de Bradley Barcola y Kylian Mbappé, por lo que los galos lideran el Grupo D, que se completó con Azerbaiyán 1-Ucrania 1.

Asimismo, Portugal es puntero del Grupo F tras vencer 3-2 a Hungría con tantos de Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo de penal y Joao Cancelo; Varga anotó doblete para los locales. En tanto, Armenia superó 2-1 a Irlanda.

Por último, Inglaterra se encamina al Mundial 2026 al golear 5-0 de visita por Serbia, mientras que Austria batió 2-1 a Bosnia y ambos puntean el Grupo H. Otros resultados fueron Albania 1-Letonia 0 y Chipre 2-Rumania 2.

