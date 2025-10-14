​Eliminatorias Europeas: Francia tropezó en Islandia y demoró su clasificación 

Francia (10 puntos) dejó escapar la posibilidad de asegurar su pasaje al Mundial 2026 al igualar 2-2 en Islandia (4) y las Eliminatorias Europeas siguen sin entregar su primer clasificado. A falta de dos fechas, al conjunto de Didier Deschamps se le acercó Ucrania (7) con su 2-1 como local ante Azerbaiyán (1).

Otro que no pudo acelerar su clasificación fue Suiza (10) al empatar sin goles en Eslovenia (3), en combinación con el 1-0 de Kosovo (7) en Suecia (1), un batacazo que dejó a los locales prácticamente eliminados.

Mientras tanto, uno al que se le alinearon los planetas mundialistas fue Bélgica. El equipo de Kevin de Bruyne (metió dos goles de penal) derrotó 4-2 a Gales como visitante en un duelo entre rivales directos y se alejó en la tabla (14 puntos contra 10). Además, Macedonia del Norte (13) empató 1-1 como local con Kazajistán (7) y perdió la punta de este grupo.

Además, Alemania y Eslovaquia no ceden en su grupo. Los germanos se impusieron con lo justo en Irlanda del Norte (6) por 1-0 y suman 9 puntos, mientras que los eslovacos le ganaron 2-0 a Luxemburgo (0) y comparten la punta.

Este martes podría sacar su pasaje la Portugal de Cristiano Ronaldo (9), que a las 15:45 recibirá a Hungría (4). En simultáneo estarán jugando Irlanda (1) y Armenia (3) y, de ganar los lusos y empatar o perder los armenios, los de CR7 serán los primeros europeos en asegurar su lugar en el Mundial.

