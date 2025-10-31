​Elecciones en River: lo que hay que saber 

Los socios y socias de River votarán este sábado 1º de noviembre a sus nuevas autoridades en unas elecciones para las que se proyecta una participación récord y que estarán enmarcadas en un contexto de malestar por el año futbolístico del club.

Los comicios se llevarán a cabo desde las 10 hasta las 20 y hay cerca de 87.000 socios habilitados para participar. La metodología de voto será a través de la Boleta Unica Electrónica y será obligatorio presentar el DNI físico, ser mayor de 16 años, tener una antigüedad ininterrumpida de tres como socio y haber pagado la cuota social de septiembre. Además, habrá dos horas de estacionamiento gratuito en el ingreso de Figueroa Alcorta, uno de los tres accesos habilitados junto a Udaondo y el estacionamiento interno.

Las cinco listas en pugna son encabezadas por el oficialista Stefano Di Carlo representando a “Filosofía River”, Daniel Kiper por “River Campeón Deportivo y Social”, Carlos Trillo en “River Somos Todos”, Luis Belli al frente de “River Primero” y el exárbitro Pablo Lunati como la cara de la boleta de “Ficha Limpia en River”. Los socios deberán elegir a los integrantes de la Comisión Directiva, la Comisión Revisora de Cuentas y los Representantes de Socios y Socias (aquí, las listas completas).

Vale recordar que el presidente en ejercicio, Jorge Brito, no se pudo candidatear ya que la última reforma estatutaria del club de Núñez (2023) estableció que los mandatos sean de cuatro años sin posibilidad de reelección. En su momento, el banquero se impuso en las elecciones de 2021 con el 70,69% de los votos en una jornada en la que participaron 19.833 socios, cifra récord que podría ser batida este sábado.

La sucesión de Brito abrirá una nueva etapa cargada de expectativas y demandas, sobre todo por la racha de seis años sin títulos internacionales que atraviesa el primer equipo de fútbol (la última conquista fue la Recopa Sudamericana 2019). De todos modos, ninguno de los candidatos se animó a cuestionar la continuidad de Marcelo Gallardo, quien finaliza contrato el 31 de diciembre de este año.

En cuanto a la actividad por el Torneo Clausura, River estará jugando el domingo, ya con la certidumbre de quién será su nuevo mandamás institucional. Será local de Gimnasia La Plata, club que atraviesa un presente complicadísimo a nivel club, desde las 20:30. Ubicado en la quinta posición de la Zona B y con buenas chances de avanzar a octavos de final, el Millonario debe sumar para asegurarse un lugar en la próxima Copa Libertadores en la tabla anual, que cierra dentro de tres fechas.