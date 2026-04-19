​El verde césped: así está el campo de juego del Monumental a la espera del River-Boca 

Fue tema, indudablemente, en la previa del superclásico. Ya desde que River jugó su partido ante Belgrano un par de semanas atrás, el campo de juego del Estadio Monumental preocupaba de cara a los compromisos que el Millonario tenía por delante, pero con foco especial en el choque de este domingo ante Boca. Y si bien restará esperar al desarrollo de los primeros minutos de juego, la impresión estética es mejor de lo esperado.

Desde las 17 hs, se viene una nueva edición del superclásico. Video: @gonzalosuli

Verde, como en sus mejores tardes. Así luce a la vista el estado del césped en el que desde las 17 se jugará el partido esperado por todos. Una cuestión que se resolvió desde la evolución entre la noche del miércoles (cuando River recibió a Carabobo por la Copa Sudamericana) y los restantes días de trabajo, en los que se avanzó fuertemente en la recomposición y la puesta a punto.

Y pese a que el viernes un video mostraba gran parte del asunto complicado hasta en su color, la cuestión parece muy mejorada desde una perspectiva al ras del campo de juego, la que pudo comprobar Olé al llegar al estadio.

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