​El uno x uno de la prelista de Scaloni: qué les queda y cómo están los 55 

Ya se siente. El Mundial 2026 está doblando la esquina y Lionel Scaloni seguirá dándole vueltas a la lista final, que hoy tiene 55 candidatos que buscarán dar todo lo que tengan para intentar convencer al DT campeón del mundo. Hay varios integrantes de la lista, los que juegan en Francia, Portugal y Alemania, que ya no tendrán actividad hasta el Mundial, mientras otra gran parte cerrarán sus participaciones el próximo fin de semana.

Las excepción a la regla serán los futbolistas que juegan en Sudamérica, que deberán competir hasta mediados de la próxima semana, cuando se cierran la fase de grupos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. A su vez, el entrenador deberá prestar especial atención a las lesiones que padecen varios jugadores argentinos que cuentan con grandes chances de ir al Mundial.

EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa: Tras ser campeón de la Europa League aún deberá disputar la última jornada de la Premier League. Antes de la final tuvo una lesión en uno de sus dedos que probablemente lo marginé del cruce vs. City.

GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marsella: Liberado de acción. La liga de Francia finalizó el fin de semana pasado.

JUAN MUSSO – Atlético de Madrid: Debe disputar la última fecha de La Liga de España ante Villarreal el domingo. Habrá que esperar si es titular para luego sumarse a la Selección.

WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC: Debe jugar la última fecha de la Premier y luego la final de la Conference League, pactada para el próximo miércoles vs. Rayo Vallecano.

FACUNDO CAMBESES – Racing Club: Dos encuentros por disputar con la Academia, ambos por Sudamericana. El primero será vs. Caracas este jueves y el segundo ante Independiente Petrolero el miércoles 27. Los dos serán en Avellaneda.

SANTIAGO BELTRAN – River Plate: Suspendido para el cruce con Bragantino, el pibe deberá jugar dos cotejos: la final del Apertura ante Belgrano en Córdoba y el último cruce de la fase de grupos de Sudamericana ante Blooming en el Monumental.

AGUSTÍN GIAY – Palmeiras: De los que más acción tienen. Fue titular ante Cerro Porteño (jugó 59′) y aún debe jugar la última fecha de la fase de grupos de Libertadores. A su vez le restan dos encuentros del Brasileirao frente a Flamengo y Chapecoense.

GONZALO MONTIEL – River Plate: Cachete sufrió un desgarro grado dos frente a Rosario Central y llegaría con lo justo al Mundial: definirá Scaloni. Ya no tendrá actividad en la previa del Mundial.

Montiel se recupera de un desgarro. – FTP CLARIN PZ8_0183.JPG Z Invitado Montiel se recupera de un desgarro. – FTP CLARIN PZ8_0183.JPG Z Invitado

NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid: Misma situación que Montiel aunque con algo más de margen. Padece un desgarro grado 1 hace 10 días, no debería tener inconvenientes.

NICOLÁS CAPALDO – Hamburgo SV: Sin competencia, la Bundesliga bajó la persiana el fin de semana pasado.

KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise: Fue campeón de la Copa de Bélgica, pero debe jugar dos encuentros por la Pro League el jueves 21 y el domingo.

LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate: Al igual que Beltrán, debe jugar la final del Apertura y el último duelo de la fase de grupos si el Chacho lo necesita. No jugó frente a Bragantino.

MARCOS SENESI – Bournemouth: Al central le queda disputar la última fecha de la Premier League este domingo vs. Nottingham Forest.

LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United: Igual que Senesi, sería titular en la última jornada de la liga de Inglaterra. Domingo desde las 12 vs. Brigthon.

NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica: Ya no tiene acción y se despidió de Benfica el último fin de semana. Llegará con descanso.

Otamendi jugó su último partido en Benfica y se despidió. EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO Otamendi jugó su último partido en Benfica y se despidió. EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO

GERMÁN PEZZELLA – River Plate: Fue titular ante Bragantino. Misma situación que Beltrán y Martínez Quarta.

LEONARDO BALERDI – Olympique de Marsella: Ya no compite en Francia, llega descansado.

CRISTIAN ROMERO – Tottenhman Hotspur: Sigue recuperándose de la lesión que sufrió en la rodilla derecha. Llegará, pero con lo justo. Su último duelo fue el 12 de abril. Está en Córdoba.

LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors: Tan solo un encuentro, el último de la fase de grupos de Copa Libertadores contra U. Católica de Chile en La Bombonera.

ZAID ROMERO – Getafe CF: Debe disputar la última fecha de La Liga de España frente al Osasuna el sábado en condición de local.

FACUNDO MEDINA – Olympique de Marsella: Misma situación que Rulli y Balerdi, sin acción desde el último fin de semana.

MARCOS ACUÑA – River Plate: Viene con algunas molestias musculares que no le permitieron ser titular en la semifinal con Central. Le resta jugar la final del Apertura y la última fecha de la Sudamericano.

NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique de Lyon: Liberado tras el cierre de la Ligue 1.

GABRIEL ROJAS – Racing Club: Al igual que Cambeses deberá disputar dos partidos de Copa Sudamericana frente a Caracas e Independiente Petrolero.

MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907: Debe jugar el último encuentro de la Serie A en un duelo picante ante Cremonese, que debe ganar para mantener la categoría. Su equipo necesita ganar para jugar la Champions.

LEANDRO PAREDES – Boca Juniors: Debe sellar el pase a la próxima fase de la Copa Libertadores la próxima semana frente a U. Católica.

A Paredes le queda un partido con Boca. REUTERS/Agustin Marcarian A Paredes le queda un partido con Boca. REUTERS/Agustin Marcarian

GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF: Le queda jugar la última fecha de la liga de España el sábado ante el Barcelona.

ANÍBAL MORENO – River Plate: Ya no llegará al Mundial por el esguince de rodilla que sufrió ante Central.

MILTON DELGADO – Boca Juniors: Misma situación que Paredes. Un partido de Libertadores y descanso.

ALAN VARELA – FC Porto: Fue campeón de la Liga de Portugal hace dos semanas. Ya no juega hasta el Mundial si es convocado.

EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen: Disputó la última jornada de la Bundesliga el pasado fin de semana.

EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen: Igual que Equi Fernández. Totalmente liberado.

RODRIGO DE PAUL – Inter de Miami: Le queda jugar frente a Philadelphia Union el domingo 24. Luego quedará liberado de cara al Mundial.

ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea: Debe enfrentar al Sunderland el próximo domingo en lo que será el cierre de la Premier League. Su equipo debe ganar para mantener vivas las chances de jugar copas internacionales.

Enzo la viene rompiendo en Chelsea. Enzo la viene rompiendo en Chelsea.

ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool: Debe, al menos, empatar frente a Brentford en la última jornada de la liga de Inglaterra para jugar la Champions de la siguiente temporada.

GIOVANI LO CELSO – Real Betis: Su equipo ya no juega por nada, dado que se clasificó a la Champions. Sin embargo, debe sumar minutos (no tuvo muchos en el 2026) en la última fecha frente a Levante, que intentará mantener la categoría.

NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest: Cierra la Premier el domingo vs. Manchester United.

EMILIANO BUENDIA – Aston Villa: Ante el Manchester City, por la última fecha de la Premier, buscará meterse de prepo en la lista final. Viene de romperla en la final de la Europa Legue.

VALENTÍN BARCO – Racing Club de Estrasburgo: Ya terminó la Ligue 1. Liberado desde el último fin de semana.

LIONEL MESSI – Inter de Miami: Al 10 solo le queda enfrentar a Philadelphia Union el próximo domingo 24 antes de afrontar su sexto Mundial.

A Messi le queda un partido el domingo. (AP Photo/Rebecca Blackwell) A Messi le queda un partido el domingo. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

NICOLÁS PAZ – Calcio Como 1907: Foco de conflicto. Tiene un golpe en la rodilla que preocupa. Como lo quiere hacer jugar ante Cremonese para meterse en Champions. En la Selección preferirían que descanse.

FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid: Mastan buscará minutos frente al Bilbao en el cierre de la Liga de España. Otro que necesita jugar lo máximo posible.

THIAGO ALMADA – Atlético de Madrid: Cerrará la competencia en España el domingo vs. Villarreal. Podría tener minutos si Simeone rota el equipo.

TOMÁS ARANDA – Boca Juniors: Le queda un partido muy pesado ante U. Católica por Libertadores.

NICOLÁS GONZÁLEZ – Atlético de Madrid: Viene recuperándose de un desgarro. No jugará en Atlético Madrid.

ALEJANDRO GARNACHO – Chelsea: Le queda disputar la última fecha de la Premier con Chelsea. No viene siendo titular.

GIULIANO SIMEONE – Atlético de Madrid: Probablemente Simeone no lo ponga ante Villarreal.

MATÍAS SOULÉ – AS Roma: El extremo será titular en la última jornada de la Serie A, en donde la Loba deberá ganar para asegurarse la Champions.

CLAUDIO ECHEVERRI – Girona: El domingo deberá mantener la categoría frente al Elche en España. Probablemente no será de la partida.

GIANLUCA PRESTIANNI – SL Benfica: Ya terminó la competencia en Portugal. Liberado.

SANTIAGO CASTRO – Bologna FC: Recibe a Inter en el último choque de Serie A. Su equipo tiene alguna chance de meterse en copas internacionales.

LAUTARO MARTÍNEZ – Inter de Milán: Cierra la Serie A frente a Bologna. Puede llegar a jugar para sumar ritmo.

El Flaco López, uno de los que más actividad tienen aún con Palmeiras. EFE/ Paloma del Solar El Flaco López, uno de los que más actividad tienen aún con Palmeiras. EFE/ Paloma del Solar

JOSÉ MANUEL LÓPEZ – Palmeiras: De los que más acción tienen. Fue titular ante Cerro Porteño (jugó los 90′) y aún debe jugar la última fecha de la fase de grupos de Libertadores. A su vez le restan dos encuentros del Brasileirao frente a Flamengo y Chapecoense.

JULIÁN ÁLVAREZ – Atlético de Madrid: El Cholo lo viene preservando por las molestias que tenía en su tobillo derecho. Probablemente no tenga minutos ante Villarreal.

MATEO PELLEGRINO – Parma Calcio: Su equipo recibe a Sassuolo en el final de la Serie A.

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