Cabo Verde le exigió muchísimo a la Selección Argentina, que recién se impuso en el alargue tras un partido muy sufrido. Por eso, el equipo deberá recuperarse después del desgaste para afrontar la serie ante Egipto. Y si bien la Albiceleste no terminó con lesionados, sí llamó la atención el tremendo chichón con el que Lionel Messi finalizó el partido.

Ya en la zona de prensa, cuando habló con los medios , se pudo observar el gran moretón que le quedó a Leo en la frente, el cual se generó durante el segundo tiempo cuando le cometieron una falta y, en la caída , impactó contra la rodilla de un rival.

De hecho, le quedó visiblemente adolorida la zona ya que en lo que siguió del encuentro, se tocó reiteradamente en la zona del chichón. Ya con el partido finalizado, se le pudo ver de cerca el hematoma por el fuerte golpe que se pegó.

El rodillazo que se pegó Messi. El rodillazo que se pegó Messi.

El tremendo chichón con el que terminó Messi el partido ante Cabo Verde. El tremendo chichón con el que terminó Messi el partido ante Cabo Verde.

El tremendo chichón con el que terminó Messi el partido ante Cabo Verde. El tremendo chichón con el que terminó Messi el partido ante Cabo Verde.

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