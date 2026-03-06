​El traspié que sufrió Franco Colapinto en la FP2 de Australia y el balance de su debut 

La tercera temporada de Franco Colapinto en la Fórmula 1 (también la primera como piloto titular) está en marcha. El corredor de Alpine debutó en Australia, donde corrió dos prácticas libres. Quedó 16° en la FP1 con un tiempo de 1m23s325 y 18° en la FP2 con un registro de 1m22s619, pero sufrió un pequeño traspié.

Justo cuando se retiraba del paddock, las cámaras mostraron que el argentino se llevó la mano a uno de los ojos e hizo una clara señal de molestia. Inmediatamente, integrantes de la escudería le alcanzaron unas gotas para que calmara el malestar en la zona.

Video: ESPN

¿Cómo le fue a Pierre Gasly en las prácticas libres de Australia?

Por su parte, Pierre Gasly se ubicó 17° en la PF1 (es decir, un lugar por detrás de Franco Colapinto) y 16° en la segunda práctica libre con un tiempo de 1m22s167. De esta manera, el primer piloto de Alpine tampoco hizo una gran performance en el debut.

Pierre Gasly en Australia. (REUTER) Pierre Gasly en Australia. (REUTER)

Alpine reconoció que sus pilotos no tuvieron un buen arranque en Australia, pero se mostró con optimismo de cara a la FP3 y la qualy

Con fotos en las que se puede apreciar a Pierre Gasly y al argentino bastante molestos con el resultado que obtuvieron en las primeras dos prácticas libres, la escudería llevó tranquilidad e hizo énfasis en mejorar de cara a lo que viene.

” No es el día más fácil: hay algo de trabajo que hacer“, sostuvo Alpine en sus redes sociales oficiales. Acto seguido, mostró a sus pilotos analizando pantallas.

¿A qué hora es la tercera práctica libre de Australia y cuándo se corre la qualy?

La FP3 de Australia tendrá lugar este viernes 6 de marzo entre las 22.30 y las 23.30 horas de Argentina. Luego, más precisamente el sábado 7 desde las 02.00, se correrá la qualy.

Franco Colapinto en la FP de Australia. (EFE) Franco Colapinto en la FP de Australia. (EFE)

​