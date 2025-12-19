​El torneo internacional que afrontará la Selección Argentina de LAAMBA 

Las Selecciones Argentinas de LAAMBA, tanto la masculina como la femenina, están listas para la Copa Ciudad de Concepción 2025, torneo internacional que se disputará en Chile y las tendrá enfrentadas a otros combinados del continente.

Habrá cuatro equipos por categoría: en la masculina, la Selección Argentina, la Selección Colombia, el Selectivo Bío Bío (chileno) y el Selectivo Región Metropolitana (chileno), y en la femenina, la Selección Argentina, la Selección Wenuitún, el Selectivo BíoBío y el Selectivo Región Metropolitana.

Los cuatro equipos de cada división conformarán una fase de grupos con formato todos contra todos, y los dos con mayor cantidad de puntos sumados se cruzarán en una final. Toda la actividad se desarrollará en el Gimnasio Municipal de Concepción.

Los seleccionados que jugarán la Copa Ciudad de Concepción. (laamba.ok)

El primer día de competencia para ambos equipos será este jueves 18/12. A partir de las 17hs, el seleccionado femenino se enfrentará al Selectivo R. Metropolitana, en tanto que a las 20hs lo hará el masculino frente a Colombia.

En la fecha 2, el viernes 19/12, el femenino se medirá con el Selectivo Bío Bío (17hs) y el masculino se cruzará con la R. Metropolitana (20hs), y en la fecha 3, el sábado 20/12, el femenino irá vs. Wenuitún (13.30hs) y el masculino contra el Selectivo Bío Bío (17hs). Ahí concluirá la zona de grupos y se le dará paso a la definición.

Todo listo para la Copa Ciudad de Concepción. (laamba.ok)

