​El terrible camino de Bolivia rumbo al Mundial 2026: un complicado Repechaje y el Grupo de la Muerte 

Por primera vez en la historia, Sudamérica podría tener siete representantes en una Copa del Mundo. Para que eso ocurra, la selección de Bolivia deberá superar el Repechaje Intercontinental que se llevará a cabo en México durante el próximo mes de marzo. Pero más allá de toda ilusión, lo que le espera en la fase de grupos es digno de una película de terror.

Este viernes se llevó a cabo en el John F. Kennedy Center de Washington el sorteo del Mundial 2026. Cada uno de los 42 países ya clasificados conoce su zona para comenzar la innovadora edición que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. Y los otros 22 seleccionados que aspiran a ganarse uno de los seis cupos restantes, también saben ahora hacia donde irían a parar en caso de entrar.

Selección de Bolivia luego de clasificar al Repechaje. (EFE/Esteban Biba) Selección de Bolivia luego de clasificar al Repechaje. (EFE/Esteban Biba)

En ese último caso aparece el conjunto dirigido por Óscar Villegas. Resulta que, en caso de vencer primero a Surinam y luego a Irak, la Verde pasará de jugar en la altura a enfrentar en Estados Unidos a tres de las mejores selecciones del planeta: Francia, Noruega y Senegal, quienes conforman el Grupo I del torneo, denominado por muchos como el de la muerte.

Cabe destacar que Bolivia está ante la oportunidad de jugar el cuarto Mundial de su historia. Su antecedente más reciente fue justamente en suelo americano, pero en la Copa del Mundo de 1994. Por el momento, no registra victorias en dicha competencia. ¿Será 2026 su año?

Grupos Mundial. Grupos Mundial.

El Repechaje Intercontinental se jugará en México, con dos sedes ya confirmadas por la FIFA: el Estadio Akron, ubicado en Zapopan (Jalisco), y el Estadio BBVA, en Guadalupe (Nuevo León). Las fechas son del 26 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026 con las semifinales y finales, disputándose todas las instancias en los mismos estadios asignados.

¿Cómo se juega la repesca? Los dos mejores rankeados de las seis selecciones participantes (dos de Concacaf, una de Conmebol, una de la CAF, una de la AFC y otra de la OFC) comenzarán en la final y solo resta definir a qué llave irán, mientras que los cuatro peores del ranking irán a un enfrentamiento previo. El ganador de la definición obtendrá su cupo al Grupo I de la Copa del Mundo.

Así es el Repechaje con Bolivia. Así es el Repechaje con Bolivia.

Llave A

Nueva Caledonia vs. Jamaica (26/03/2026)

*El ganador se enfrentará a Congo DR por ser el mejor ubicado en el ranking FIFA.

Llave B

Bolivia vs. Surinam (26/03/2026)