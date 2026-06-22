​El técnico de Cabo Verde saca pecho: de “somos resilientes” a “vamos a ser responsables de nuestra clasificación” 

El responsable de la criatura, Pedro Leitao Brito, técnico de Cabo Verde, el mismo que se había sentido realizado cuando en 1995 fue parte del equipo del Badajoz que luchaba por permanecer en la Segunda División de España, sacó pecho tras el empate 2 a 2 ante Uruguay que dejó a los africanos con amplias chances de obtener un pasaje a 16avos de final del Mundial. “Quizá seamos pequeños, con problemas económicos, pero somos resilientes y podemos estar a la par de equipos de la más alta categoría”, afirmó.

Con Cabo Verde segundo en las posiciones, la hipótesis de un enfrentamiento con Argentina en 16avos de final está potenciada, en el caso de que la Selección de Scaloni termine primera en el grupo. De todas maneras, habrá que esperar la definición de los dos grupos para verificar si se producirá ese cruce.

“Por lo que hemos hecho contra dos equipos de la más alta categoría, nuestro objetivo tiene que ser la clasificación. Nos lo mereceríamos”, afirmó, antes de advertir que nada está decidido. “Vamos a ser responsables de nuestra propia clasificación”, añadió.

Además, al entrenador le comentaron que Cabo Verde es el primer equipo en no perder ante dos selecciones campeonas del mundo en un mismo torneo, tras el empate ante España en la primera jornada y el obtenido este domingo con Uruguay. “Pudimos jugar contra dos campeones del mundo y, fuera de los resultados, e l mero hecho de que nos mostramos organizados, de forma limpia, demuestra que por más pequeños que seamos, con la voluntad de luchar por lo que uno quiere, uno lo puede lograr”, señaló el técnico.

También aprovechó para elogiar al técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, al calificarlo como “un maestro”. De todas maneras, puso al Loco como ejemplo en un reclamo porque Viñas dejó en el piso a un jugador de Cabo Verde al que estaba ayudando con un calambre, antes del 1 a 1 de Uruguay. “Me molestó un poco, Bielsa nos enseñó Fair Play”.

Pedro Leitão Brito ante Uruguay. Pedro Leitão Brito ante Uruguay.

“Bielsa es para mí y para muchos entrenadores africanos un maestro. Hemos estudiado lo que él ha hecho, toda su trayectoria profesional”, declaró.

De cara a la última jornada, Cabo Verde se medirá a Arabia Saudita, un rival al que el técnico se negó a rebajar. “Es un contrincante al que hay que respetar. No veo ninguna ventaja en ese partido que se avecina; al contrario, tenemos que tomárnoslo con toda la actitud”, advirtió.

Leitão Brito también quiso ampliar el foco más allá del fútbol y habló de lo que representa Cabo Verde en este Mundial. “No es solo el fútbol, es nuestra cultura, historia, música, nuestros aficionados. Queremos que en todo el mundo se nos conozca por lo que verdaderamente representamos”, afirmó.

“Se lo debemos a otros pueblos africanos, a otros equipos que no son los más grandes y que quizás no pudieron clasificarse. Estamos aquí para demostrar que con resiliencia y determinación uno puede afrontar situaciones difíciles”, insistió.

Créditos: DSports.

Pedro Brito festeja el empate tras el partido (Reuters). Pedro Brito festeja el empate tras el partido (Reuters).

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