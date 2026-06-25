​El TC2000 acelera en San Nicolás: cuándo se corre y por dónde ver 

El TC2000 acelerará este fin de semana en el Autódromo San Nicolás, donde se disputará la quinta fecha del campeonato en el circuito Juan María Traverso. La categoría llega tras la victoria de Franco Vivian en la cuarta ronda, disputada en Salta, mientras que el líder del certamen sigue siendo Matías Rossi con 83 puntos.

La última visita de la categoría a San Nicolás fue en 2024, en el Gran Premio Juan María Traverso, realizado en homenaje al múltiple campeón argentino tras su fallecimiento ocurrido días antes de la competencia. En aquella oportunidad, Rossi dominó los entrenamientos, pero Tiago Pernía, con un Renault Fluence, se quedó con las dos finales del fin de semana.

Tiago Pernía festejó por partida doble en San Nicolás con el TC2000 en 2024. (Prensa DirecTV) Tiago Pernía festejó por partida doble en San Nicolás con el TC2000 en 2024. (Prensa DirecTV)

En la carrera del domingo, Pernía protagonizó una destacada remontada. Luego de largar desde la pole, perdió posiciones hasta caer al tercer puesto, pero recuperó el liderazgo y superó a Juan Ignacio Teske, quien había llegado a tomar la punta por unos metros, para repetir el triunfo conseguido el sábado.

La actividad en pista comenzará el sábado con la primera práctica libre desde las 10.15, la segunda a las 13.10 y la clasificación, con el formato de vuelta lanzada, a partir de las 15.45.

Emiliano Stang, escolta de Matías Rossi en el campeonato con 69 puntos, buscará recortar la diferencia este finde en San Nicolás.

(Prensa TC2000) Emiliano Stang, escolta de Matías Rossi en el campeonato con 69 puntos, buscará recortar la diferencia este finde en San Nicolás.(Prensa TC2000)

El domingo habrá un Warm Up desde las 10 y la Final, pactada a 35 minutos más una vuelta, se largará a las 13. Toda la actividad podrá verse en vivo por TyC Sports 2 y TyC Sports Play.

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