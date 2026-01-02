​El TC2000 abrirá la temporada 2026 en un circuito callejero de Buenos Aires 

A tan solo 12 días de la consagración en Junín deMatías Rossi, donde el piloto de Toyota Gazoo Racing alcanzó su sexto título en el TC2000, la categoría confirmó el inicio de la temporada 2026. El campeonato comenzará los días 14 y 15 de marzo con un circuito callejero que se armará en la ciudad de Buenos Aires.

Tras ese logro, Rossi se afirmó como el segundo piloto con más conquistas en la historia del TC2000 y quedó a una corona de Juan María Traverso, quien lidera el palmarés con siete títulos.

El festejo de Matías Rossi tras conquistar su sexto título en lel TC2000, cubierto de espuma y llorando, apoyado sobre el capot de su Toyota. El festejo de Matías Rossi tras conquistar su sexto título en lel TC2000, cubierto de espuma y llorando, apoyado sobre el capot de su Toyota.

El nuevo callejero de Buenos Aires se está construyendo en Villa Soldati, en la zona sur de la ciudad. El circuito urbano recorrerá las avenidas Coronel Roca y Escalada y atravesará parte del Parque de la Ciudad. Las obras incluyen el reasfaltado de la avenida Roca, que será utilizada como recta principal, además de la instalación de tribunas y muros de contención.

No será la primera vez que el certamen se inaugure en la capital del país. El antecedente más cercano se dio el 31 de marzo de 2013, cuando el TC2000 abrió su calendario con un trazado urbano sobre la avenida del Libertador, frente al Automóvil Club Argentino. En aquella oportunidad, la victoria quedó en manos del santafesino Facundo Ardusso, a bordo de un Fiat.

Además, será la tercera vez que un circuito callejero marque el arranque de un campeonato de la categoría. La primera ocurrió en marzo de 2010, cuando José María López se impuso con Honda en Punta del Este, Uruguay.

La SUV de Toyota con la que Matías Rossi se consagró campeón en 2025. (Prensa TC2000) La SUV de Toyota con la que Matías Rossi se consagró campeón en 2025. (Prensa TC2000)

En cuanto al calendario, la organización del TC2000 definió que la temporada 2026 contará con doce competencias, aunque todavía no se confirmaron los autódromos que integrarán el cronograma. Sí quedó establecido que la segunda fecha se disputará el domingo 12 de abril y la tercera, el domingo 3 de mayo.

