​El saludo de Daniel Passarella por el cumpleaños de River con un color polémico 

Tras caer contra Belgrano sobre la hora, River se dispuso a cambiar el chip en el marco de su 125° aniversario. Sin embargo, un mensaje que grabó Daniel Passarella para saludar a la institución en su día reavivó el malestar.

El ex futbolista era el presidente del Millonario cuando el Pirata los mandó al descenso en 2011. Y, horas después de haber perdido otro partido crucial contra el elenco cordobés, se grabó con un suéter celeste.

El ex futbolista y presidente del Millonario le hizo llegar un afectuoso saludo a los hinchas. VIDEO: Instagram

¿Qué dijo Daniel Passarella en el video que le dedicó a River?

“El 25 de mayo es un día muy especial para mí. No solo por la Revolución, sino también por el aniversario de River Plate y mi cumpleaños número 73. Gracias a todos los que creyeron en mí y me acompañaron. Sigan atentos que dentro de poco van a entender muchas cosas”, reconoció el ex futbolista.

El resumen del triunfo de Belgrano ante River en el Kempes

Con un Kempes repleto, River golpeó primero. A los 17′, Facundo Colidio abrió el marcador para el Millonario. Sin embargo, Belgrano no tardó nada en reaccionar. De hecho, lo hizo tan solo ocho minutos después de la mano de Leonardo Morales.

Tras irse a los vestuarios con el empate, lo mejor llegó en el complemento. Tomás Galván marcó el segundo tanto a los 59′ y los de Chacho Coudet mantuvieron la ventaja prácticamente hasta el final.

No obstante, cuando el equipo de Buenos Aires estaba por acariciar la gloria, un error de Lautaro Rivero le concedió un penal a favor al Pirata. Y Uvita Fernández no lo desaprovechó: lo metió y sentenció el 2-2.