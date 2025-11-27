​El River 2026 arrasa con Madrid y se lleva a Enzo Pérez 

26/11/2025 21:15hs.

Marcelo Gallardo encarará el día 1 del futuro de River soltando Madrid. El Muñeco empezará a comunicar desde este jueves a qué jugadores ya no considerará para su proyecto. Una depuración que incluirá a (al menos) ocho jugadores y que estará representada por el pesado éxodo de Enzo Pérez y otros tres héroes de la final del Bernabéu.

Cuando de aquí al sábado sean citados a la oficina del primer piso del Camp, Enzo, Ignacio Fernández, Milton Casco y Gonzalo Martínez escucharán de boca de Gallardo que sus etapas en River estarán formalmente terminadas el último día del año cuando se extingan sus contratos en Núñez. Allí donde sólo quedarán Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Juanfer Quintero como figuras representativas del triunfo más importante de la historia del club.

Enzo, el ídolo de la gente (Juano Tesone). Enzo, el ídolo de la gente (Juano Tesone).

El caso EP mantiene, por lo pronto, expectantes a dos clubes. Uno de ellos es Estudiantes, cuadro en el que Enzo echó raíces y donde ganó títulos y que fue asilo político luego de su salida en conflicto con Martín Demichelis. Su buena relación con Juan Sebastián Verón facilitaría un acuerdo. El otro: Deportivo Maipú. Su cuna futbolística. Institución en la que en 2024 adelantó que se retiraría y que mantiene sus puertas abiertas para una vuelta de su hijo pródigo.

Y si bien la proyección que hacen en el club es que Pérez vuelva recién en 2027 para darle tiempo al mediocampista que se cierren distintos procesos personales, nadie se opondrá si decide adelantar ese regreso. El teléfono está abierto.

Nacho y Casco recibieron un agasajo en su última visita al Bosque. Nacho y Casco recibieron un agasajo en su última visita al Bosque.

El hincha de River tendrá que asimilar duelos como el de Nacho Fernández. Un futbolista que, comprendiendo el mensaje subliminal de su baja participación en los últimos tiempos, ya escuchó una propuesta de Carlos Anacleto, candidato a presidente de Gimnasia, para volver en enero a trabajar en Estancia Chica. Los líderes de las otras tres listas que competirán este sábado también lo sondearán de imponerse en los comicios.

El mismo camino que NF lo seguiría el Chanchi, quien también venía relegado en Núñez y vinculado afectivamente a GELP: ahí no sólo saltó a Primera sino que su hijo Gianluca además brilla en Octava. Newell’s es otra opción. En tanto que la situación del Pity, con poca acción desde su recuperación de la lesión ligamentaria, es una incógnita.

Pero la fase 2 de esa reoxigenación que Gallardo inició después del Mundial de Clubes -y que preveía, entre otras cosas, reducir el promedio de edad del grupo- abarcará a otros apellidos pesados. Uno es Miguel Ángel Borja. Un delantero cuyo ciclo se cerró en cancha con su lacónica participación en el superclásico, pero que simbólicamente tuvo su punto final en el penal fallado ante Gimnasia.

Borja, penal errado y final de ciclo ante Gimnasia (Marcelo Carroll). Borja, penal errado y final de ciclo ante Gimnasia (Marcelo Carroll).

Tanto es así que el Muñeco no lo consideró para los dos últimos partidos al igual que a Paulo Díaz. El chileno, con contrato hasta 2027, al momento estaría evitando el bisturí, pero la dirigencia estará abierta a escuchar ofertas en caso de que haya interesados en su ficha. Con una dificultad: difícilmente el zaguero acepte resignar la ficha que percibe en River -una de las más altas del plantel- para irse a otro club.

El último prescindible que se despedirá de River luego de conversar con Gallardo es Federico Gattoni, cuyo final estaba escrito en agosto cuando comenzó a entrenarse a contraturno. En su caso, volverá al Sevilla. Sin embargo, la lista podría sumar más nombres.

Porque un Fabricio Bustos incómodo por su escasa participación (quedó relegado por Gonzalo Montiel) lleva meses buscando club para emigrar. En tanto que la suerte de Sebastián Boselli, de 21 años y con proyección internacional, estará atada a cómo quede conformada la parrilla de centrales.

Cuestiones que será, sin embargo, abordadas en un 2026 que ya no tendrá en la foto institucional a aquellos héroes de 2018. Un poster que le dará paso al futuro.