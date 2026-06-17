​El revolucionario dispositivo térmico que usó la Selección para atenuar el calor de Kansas 

De la calidez del público en Kansas City con amigables 26⁰C en el estreno a los agobiantes 91⁰F del día después, con una sensación térmica cercana a los 34 grados Celsius y aire caliente. Denso. La transición meteorológica fue brusca en el Midwest. Y es por eso que para trabajar en el día después, la Selección apeló a una indumentaria especial: chalecos refrigerantes para entrenar.

El dispositivo, desarrollado por adidas, se compone de un chaleco refrigerante y una chaqueta aislante que actúan de manera complementaria para enfriar de forma localizada la parte superior del cuerpo. El plantel los utilizó este miércoles, al igual que lo había realizado España hace una semana en su búnker de trabajos.

La combinación de ambos elementos es la que permite reducir la temperatura corporal interna hasta en 0,5 °C y disminuir la temperatura de la piel hasta en 13 °C, una ventaja significativa para los futbolistas expuestos a altas exigencias físicas y climáticas. En el Compass Minerals Center, un alivio bajo el mediodía inclemente.

Otra imagen de Cuti y Lisandro con la novedad de la mañana en Kansas. (Prensa AFA) Otra imagen de Cuti y Lisandro con la novedad de la mañana en Kansas. (Prensa AFA)

El chaleco está diseñado para vestirse sobre la camiseta o ropa de entrenamiento y contiene un gel especial que se congela previamente y que se va descongelando de manera gradual, transfiriendo el efecto refrigerante al torso, el abdomen y la espalda. De ese modo, ayuda a bajar la temperatura corporal.

El sistema se complementa con un aislante confeccionado con una estructura hermética al aire. Su función es conservar el frío generado por el chaleco, evitando que el gel pierda temperatura rápidamente. Clave para paliar calores que volvieron a generar alertas por vientos y tormentas fuertes en los smartphones y en los pronósticos de la tevé.

Fue una mañana de mucho calor durante la práctica de la Scaloneta en Kansas. (Juano Tesone) Fue una mañana de mucho calor durante la práctica de la Scaloneta en Kansas. (Juano Tesone)

Para combatir el calor…

Además, la indumentaria también está compuesta por cubrepies con geles de enfriamiento para reducir la inflamación y combatir el sobrecalentamiento. Prendas que también vistieron los futbolistas en el día después al debut. Un modo de bajar la temperatura y evitar que los efectos colaterales del calorón afectaran la salud de los jugadores de la Selección.

Messi, en el entrenamiento, post triplete. (Juano Tesone) Messi, en el entrenamiento, post triplete. (Juano Tesone)

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