​El regreso de Armani al arco de River después de 87 días: tres tapadas clave y la banca a Beltrán para la final 

“Estoy muy contento de poder atajar nuevamente después de tantos meses afuera”. Aunque su habitual semblante frente a los micrófonos no suele demostrar su estado de ánimo, en este caso, en vez de procesión, es todo felicidad lo que va por dentro de Franco Armani. La fecha de suspensión que recibió Santiago Beltrán por la roja -polémica- frente a Carabobo le permitió volver al arco de River después de 87 días y lo hizo como en los viejos tiempos.

Sin responsabilidad en el gol de Bragantino, aquella frase de “siempre hay una atajada del Pulpo” se reeditó anoche en el Monumental, con varias tapadas clave que le permitieron seguir al equipo de Eduardo Coudet en partido y poder alcanzar el empate agónico.

Al igual que frente a Gimnasia y Central, ovacionado cuando salió a realizar la entrada en calor junto a Santiago Beltrán, esta vez el “Pulpo, Pulpo” fue en la previa de un encuentro que lo tuvo en el 11 inicial y con la cinta de capitán. Un premio al esfuerzo después de la fibrosis en el tendón de Aquiles que lo llevó a tener que someterse a un tratamiento especial con células madre para poder superar la lesión, un proceso doloroso y complejo.

Armani, seguro bajo los tres palos.

Foto: Juano Tesone. Armani, seguro bajo los tres palos.Foto: Juano Tesone.

“Agradecido a la gente que desde el primer momento me apoyó y estuvo siempre en las difíciles. También a Marcelo (Barovero) que está en el día a día y por los consejos”, agregó el #1 después de 90 minutos en los que tuvo bastante trabajo.

Indefenso en el cabezazo a quemarropa de Vinicius, en el segundo tiempo puso las manos firmes para despejar un remate de Herrera, fue puro reflejo para estirarse y despejar un rechazo con destino de red de Germán Pezzella, no dio rebote en un frentazo de Sasha y el punto débil fue con los pies, con algunos pases imprecisos que derivaron en laterales en ataque para el rival.

Armani, a pura indicación. REUTERS. Armani, a pura indicación. REUTERS.

En un nuevo rol ante la irrupción de Santiago Beltrán, Armani sabe que lo que se viene será atípico porque vivirá la final del Apertura desde el banco. El joven intentará ayudar a River a ganar el torneo contra Belgrano y él, en su rol de líder, está listo para acompañarlo y aconsejarlo en la búsqueda de la alegría grupal: “Estoy contento por el momento que vive Santi. Se lo merece, es un pibe trabajador. y que lo disfrute. Ojalá que cuanto termine el partido nos demos un abrazo y estemos festejando”.

Qué dijo Coudet sobre Armani