​El récord de Messi: primer futbolista en jugar seis mundiales 

Con el pitazo inicial del polaco Szymon Marciniak en Argentina vs. Argelia, Lionel Messi batió un récord en la historia del fútbol. El 10 de la Albiceleste se convirtió en el primer futbolista en sumar minutos en seis mundiales diferentes: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora Estados Unidos, México y Canadá 2026. Un registro que confirma, una vez más, la dimensión de una carrera que parece no tener techo, y que se potenció con el tanto del 1 a 0, con lo que ya lleva cinco mundiales con al menos un gol (le faltó convertir en el torneo en el continente africano).

Este partido fue exactamente 20 años después de su debut mundialista ante Serbia (Alemania 06).

El hito llega con números enormes sobre la espalda: antes del debut argentino en este Mundial 2026, Messi acumulaba 26 partidos y 13 goles en Copas del Mundo. Fue subcampeón en Brasil 2014 y alcanzó la gloria máxima el 18 de diciembre de 2022, cuando Argentina derrotó a Francia en una final histórica, igualada 3-3 en los 120 minutos y definida por penales.

En aquella noche en el Lusail Stadium, Leo marcó dos goles y también convirtió el suyo en la tanda.

Cabe destacar que Cristiano Ronaldo (Portugal) y Guillermo Ochoa (México) están participando en su sexto Mundial, aunque solo el luso podrá alcanzarlo y sumar minutos en seis certámenes, ya que Memo no lo hizo en todas las copas anteriores.

Messi en el grito del 1 a 0 (Reuters). Messi en el grito del 1 a 0 (Reuters).

Quinto de afuera del área

El experto en estadísticas Míster Chip aportó otros datos. Leo alcanzó a Rivelino, brasileño que jugó en los mundiales del 70, 74 y 78, como máximo anotador de goles de fuera del área en mundiales, con cinco. El segundo, es el primer futbolista en convertirle a 11 selecciones diferentes en este torneo. El tercero: el futbolista más veterano en meter un doblete en un Mundial. Superó al ecuatoriano Roger Milla, aunque después hizo tres.

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