​El Racing de Montevideo de Cavenaghi se consagró campeón del Apertura en Uruguay 

Después de una tremenda campaña con Cristian Chambian a la cabeza del equipo, Racing de Montevideo se quedó con el Apertura de la Liga AUF. Con su reciente triunfo por 1 a 0 frente a Cerro Largo y la derrota de Peñarol contra Montevideo Wanderers, partido que los jugadores de la Escuelita siguieron desde el micro, el club del que una porción sigue perteneciéndole a Fernando Cavenaghi se consagró campeón.

Con su triunfo en cancha de Cerro Largo, el equipo montevideano alcanzó los 30 puntos y les sacó siete unidades a Deportivo Maldonado y al Manya. Sin embargo, a falta de dos fechas del final debía esperar a que el Carbonero no le ganase su partido frente a Wanderers, algo que sucedió y que los propios futbolistas de Racing vieron desde el micro, donde comenzaron los festejos del campeón.

El plantel del campeón (Foto: Prensa Racing de Montevideo). El plantel del campeón (Foto: Prensa Racing de Montevideo).

En total, el conjunto dirigido por Chambian cerró una campaña histórica: ganó nueve partidos, empató tres y perdió apenas uno -en el debut frente a Deportivo Maldonado-. A estos tremendos números, que le permitieron sumar sus 30 unidades, el conjunto uruguayo le sumó 22 goles a favor -fue junto con Albion FC el que más convirtió- y apenas 11 en contra -fue el segundo que menos recibió-.

Así fue la historia de Cavenaghi con el club uruguayo

En febrero de 2021, Cavenaghi sorprendió a todos cuando compró -con el Chori Domínguez- a Racing de Montevideo. Tras casi tres años de gestión, en el que consiguió llevar al club a la Primera División de Uruguay y sostenerlo en la categoría, ex River vendió en diciembre pasado la mayoría de las acciones a Red&Gold Football, un grupo inversor compuesto por el Bayern Munich y Los Ángeles FC, de la MLS.

Cavenaghi, director deportivo de Racing. Cavenaghi, director deportivo de Racing.

Pese a esta venta, Cave siendo el director deportivo y, junto a Santiago Rossi, mantiene el 15% de las acciones de Racing de Montevideo, mientras que el resto está en poder del mencionado grupo compuesto por el Bayern Munich y Los Ángeles FC.

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