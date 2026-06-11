​El primer refuerzo: quién es el egipcio que llega a Boca con Arruabarrena 

No llega solo. Rodolfo Arruabarrena arrancará su segundo ciclo como entrenador de Boca con un cuerpo técnico ampliado y renovado. Con su gente de siempre pero también con varios nuevos. Entre los que llamó la atención la presencia de un asistente egipcio que también desembarcará en el fútbol argentino.

Al lado del Vasco seguirá como mano derecha Diego Markic, formado en Argentinos Juniors y campeón del mundo Sub 20 en Malasia 1997 junto a Juan Román Riquelme. También, como preparador físico, estará Gustavo Roberti. Ambos lo acompañaron al DT en la etapa anterior entre 2014 y 2016.

En tanto que faltará Mauro Navas, quien ya no formaba parte del CT y viene trabajando como entrenador en Boca Predio, actualmente al frente de la Novena.

Quién es el egipcio que llega a Boca con Arruabarrena

La gran novedad del staff de Arruabarrena es la presencia de Amr Mokhtar, un ex jugador egipcio a quien sumó en 2020 en el paso del cuerpo técnico por el Pyramids. Allí, lo que empezó como una tarea de traducción se transformó en una colaboración más profunda y en un asistente estable. Porque acompañó al CT en su etapa al frente de la selección de Emiratos Árabes y en el paso por Al-Taawoun de Arabia Saudita, el último club en el que estuvieron hasta febrero de 2025.

Amr Mokhtar, con Markic y Arruabarrena. Amr Mokhtar, con Markic y Arruabarrena.

Amr Mokhtar, el ayudante egipcio de Arruabarrena, con Mourinho. Amr Mokhtar, el ayudante egipcio de Arruabarrena, con Mourinho.

Mokhtar, de 31 años, fue jugador profesional en su país pero también en Portugal, Montenegro, República Checa y por último, en la tercera división de Estados Unidos. Por una lesión en una rodilla dejó de jugar en 2019, justo antes de arrancar su etapa junto a Arruabarrena. En su perfil de Instagram tiene fijada una foto con Mourinho y también se destaca otra con Luis Figo.

¿Cómo va a encajar en el fútbol argentino en un plantel como el de Boca? Si bien se define como coach asistente, su tarea principal es el análisis táctico y el videoanálisis, y según cuentan es muy bueno en lo que hace. También tiene licencia A de entrenador de la confederacion de Asia, hizo cursos de scouting y de coaching. Y además habla árabe, inglés, portugués y español.

El otro asistente nuevo que llega a Boca

El otro integrante del cuerpo técnico sí es argentino y se llama Juan Agustín Gobet. Se sumó al staff como analista en el Al-Rayyan de Qatar, justo después de la salida de Navas, y se mantuvo en los siguientes pasos por Shabab AlAhli de Emiratos, Pyramids, la selección de EAU y Al-Taawoun de Arabia.

Si bien completó entre 2018 y 2020 la licencia PRO de la AFA, antes estudió una licenciatura en negocios internacionales en la Universidad Metropolitana de Londres.

El PF de Boca Predio y entrenador de arqueros

Con Roberti como único preparador físico que viene con Arruabarrena, se sumaría otro que podría ser Cristian Aquino, el mismo que el club aportó a Miguel Russo y Claudio Ubeda, y ya viene trabajando con el plantel. Mientras que como entrenador de arqueros estaría nuevamente Cristian Muñoz, quien compartió plantel con el Vasco en los 90. Aunque falta la confirmación oficial de Boca, una vez que estén todos los papeles firmados y se presente al nuevo DT.

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