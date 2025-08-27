​El presidente de Independiente apuntó contra la Universidad de Chile 

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, brindó una conferencia de prensa para detallar el descargo que el club presentó ante la Conmebol tras los incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini durante el duelo entre ese club y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana

El comunicado fue un intento de defender a la institución, y deslindarla de toda responsabilidad en la suspensión y posterior cancelación del partido de ida por los octavos de final.

Grindetti fue categórico en su exposición. En primer lugar, condenó enérgicamente los hechos de violencia registrados en el estadio, pero aclaró que Independiente no fue el generador ni el culpable de los disturbios.

“Independiente de ninguna manera fue responsable de la suspensión ni de la cancelación del encuentro. La cancelación del partido es exclusivamente por las agresiones de la hinchada visitante”, enfatizó Grindetti.

Además, el presidente agregó: “Remitimos un informe a la Conmebol demostrando que el club no fue responsable sino víctima de un grupo de delincuentes”.

El dirigente explicó que el choque había sido catalogado por las autoridades de seguridad como un partido de alto riesgo debido a antecedentes previos, motivo por el cual Independiente implementó todos los protocolos exigidos por Conmebol y reforzó el operativo policial y privado.

Según detalló, participaron decenas de efectivos y personal de control, en coordinación con el Ministerio de Seguridad, pero los incidentes se desencadenaron de manera inesperada y violenta por parte de la parcialidad visitante.

En este punto, Grindetti fue preciso al remarcar que la violencia no se inició dentro del campo de juego ni durante el partido, sino antes de que comenzara el mismo: “La violencia comenzó antes del inicio del partido y se terminó suspendiendo por el equipo visitante”.

Según la versión oficial de Independiente, los hinchas de Universidad de Chile fueron quienes provocaron los disturbios al destruir las cámaras de seguridad del estadio y generar enfrentamientos desde el primer minuto de su llegada a Avellaneda: “Desde el comienzo buscaron distorsionar la realidad. Todos saben que la agresión comenzó con su parcialidad”.

Para reforzar esta acusación, la dirigencia difundió un video institucional que reconstruye lo ocurrido desde la mirada del “Rojo”, con imágenes que muestran cómo los hinchas chilenos agredieron a efectivos policiales y causaron destrozos en las instalaciones del estadio.

Grindetti insistió en que esas pruebas forman parte del descargo entregado a la Conmebol y que confía en que el organismo actúe con “equilibrio y justicia” al momento de resolver.

Sin embargo, el presidente de Independiente no eludió referirse a los hechos protagonizados por un grupo de hinchas locales que intentó ingresar al sector visitante.

Los calificó de “delincuentes” y adelantó que el club los expulsará como socios, además de colaborar con la justicia para que reciban las sanciones correspondientes y se les prohíba el ingreso a cualquier estadio: “Estas acciones violentas exceden a Independiente como institución. Vamos a trabajar para que los responsables no vuelvan a manchar el nombre del club”.

Al mismo tiempo, Grindetti destacó la actitud de la mayoría de los socios y simpatizantes que, en medio del caos, se comportaron con respeto y solidaridad, ayudando a otros hinchas a salir de las tribunas de manera ordenada: “Hubo una gran parte de nuestra gente que se comportó con dignidad y con valores. Eso también hay que reconocerlo”.

En cuanto a lo que viene, Independiente quedó a la espera de la resolución de la Conmebol, que deberá definir en los próximos días cómo continúa la serie de octavos de final.

El organismo sudamericano recibió los descargos de ambas instituciones y ahora tendrá la difícil tarea de determinar si se le da por perdido a alguno de los equipos o si ambos quedan eliminados de la competencia. El fallo también podría incluir sanciones económicas o deportivas para el club de Avellaneda.

El ganador de la llave, deberá enfrentar a Alianza Lima en los cuartos de final el próximo 16 de septiembre, por lo que el tiempo apremia. Mientras tanto, la dirigencia del “Rojo” busca blindar a la institución frente a cualquier sanción severa que pudiera aplicarse y se aferra al argumento de que Independiente cumplió rigurosamente con todas las exigencias impuestas por Conmebol para la organización de este tipo de partidos.

En un momento clave de su gestión, Grindetti no dudó en enviar un mensaje político y social: “Condenamos la violencia en todas sus formas. Queremos que quede en claro que Independiente no es responsable de lo ocurrido. La violencia se originó exclusivamente en la parcialidad visitante, incluso antes de que inicie el partido. Nosotros confiamos en que la justicia actúe con equilibrio”.

La crisis aún está abierta y el futuro de Independiente en la Copa Sudamericana dependerá de lo que resuelva Conmebol en los próximos días.

Lo que quedó claro tras la conferencia de Grindetti es que la dirigencia buscará sostener a toda costa que el club fue víctima de hechos ajenos a su control y que el verdadero responsable de la suspensión fue Universidad de Chile y su hinchada.