​El posteo de Alpine para celebrar el primer año de Franco Colapinto como piloto titular 

A falta de dos semanas para que la Fórmula 1 desembarque en el siempre exigente circuito Gilles Villeneuve para el Gran Premio de Canadá -del 22 al 24 de mayo-, Franco Colapinto atraviesa el mejor momento desde su llegada a la Máxima. Y este jueves 7 de mayo no es una fecha más para el argentino: se cumple exactamente un año desde queAlpine anunció su desembarco como piloto titular de la escudería francesa.

Después de haber firmado su mejor fin de semana en la Fórmula 1 en Miami, donde terminó séptimo y volvió a poner al equipo en los primeros planos, Alpine decidió recordar este jueves el aniversario con un posteo especial en redes sociales protagonizado por el piloto de Pilar.

El 7 de mayo de 2025, la escudería francesa comunicaba oficialmente que Colapinto reemplazaría a Jack Doohan a partir del Gran Premio de Emilia-Romagna (Imola). El australiano -hoy piloto reserva de Haas- no había logrado afirmarse en pista y quedó marcado por varios accidentes, entre ellos el fuerte choque en la práctica libre 2 del GP de Japón, cuando perdió el control del auto en la curva 1 de Suzuka tras mantener el DRS abierto por error.

Flavio Briatore, clave en la llegada de Franco Colapinto a Alpine, abraza al pilarense tras bajarse del auto.

(@alpinef1team en IG). Flavio Briatore, clave en la llegada de Franco Colapinto a Alpine, abraza al pilarense tras bajarse del auto.(@alpinef1team en IG).

Aquella carrera en Imola terminó siendo el comienzo de una nueva historia para el automovilismo argentino. En su debut con el Alpine A525, Franco terminó 16° y luego disputó el resto de la temporada hasta consolidarse definitivamente para este 2026 como piloto oficial del equipo.

Pero el impacto de Colapinto fue mucho más allá de la pista. El anuncio de su llegada revolucionó por completo a Alpine: e n menos de 24 horas, la escudería sumó 400 mil seguidores en Instagram y alcanzó los cuatro millones. Además, cientos de argentinos coparon Imola para acompañarlo en su estreno vestido de azul.

Con el correr de los meses, el fenómeno no dejó de crecer. Porque si bien era lógico esperar una fuerte presencia argentina en carreras como Interlagos o Miami, el aguante también apareció en distintos circuitos de Europa e incluso en las fechas asiáticas de China y Japón.

Alpine entendió rápidamente el impacto que generaba el argentino y adaptó buena parte de su comunicación a esa nueva realidad. Entrevistas mano a mano, contenidos interactivos y publicaciones constantes con el #43 como protagonista pasaron a formar parte de la identidad diaria del equipo en redes sociales.

La sonrisa de Franco Colapinto, casco en mano, tras bajarse del Alpine.

(@alpinef1team en IG). La sonrisa de Franco Colapinto, casco en mano, tras bajarse del Alpine.(@alpinef1team en IG).

El gran punto de explosión llegó hace apenas unas semanas en Buenos Aires. La exhibición que Colapinto realizó el 26 de abril en las calles de Palermo reforzó el histórico vínculo del país con el automovilismo y marcó también su primera vez arriba de un Fórmula 1 en suelo argentino. Una jornada multitudinaria que terminó de confirmar la conexión entre el piloto de 22 años y su gente.

Y el impacto también se trasladó directamente al rendimiento deportivo de Alpine. Luego de un 2025 muy por debajo de las expectativas, la escudería francesa arrancó el 2026 con un salto competitivo evidente gracias al aporte de Colapinto y Pierre Gasly.

El séptimo puesto conseguido por Franco en Miami, sumado al punto que aportó el francés tras terminar octavo en la sprint, permitieron que Alpine escalara fuerte en el campeonato de constructores. Hoy marcha quinta con 23 puntos, superando ya los 22 que había sumado durante toda la temporada pasada.

Hace exactamente un año, Pierre Gasly y Franco Colapinto se convertían en compañeros de equipo en Alpine.

(@alpinef1team en IG). Hace exactamente un año, Pierre Gasly y Franco Colapinto se convertían en compañeros de equipo en Alpine.(@alpinef1team en IG).

La explicación de esa mejora tiene una raíz clara: Alpine decidió frenar el desarrollo del A525 durante 2025 para enfocarse completamente en el auto actual. Sumado al cambio de unidad de potencia a Mercedes, la apuesta terminó dando resultado.

De hecho, fue la propia escudería la que reflejó el crecimiento con una publicación contundente: “En alza. Tras cuatro rondas, ya hemos superado nuestra puntuación total de todo 2025”.

Los números acompañan. Pero también las redes, el fenómeno popular y la identificación de un equipo entero con un piloto que, apenas un año después de aquel anuncio en Imola, ya se convirtió en una de las grandes caras de Alpine y de la Fórmula 1.

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