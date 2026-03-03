​El penal que reclamó River y la roja de la que zafó Subiabre 

Dos jugadas puntuales fueron reclamadas por ambos bandos en el Independiente Rivadavia vs. River jugado en Mendoza por la octava fecha. Ambas en el segundo tiempo, con diferencia de pocos minutos. De un penal que protestó el Millo a una dura patada que no fue roja y pudo haber dejado al visitante con 10. ¿Qué pasó?
El penal que reclamó River
A los 17 minutos, en pleno ataque de River y con Sebastián Driussi tratando de perforar la última línea de la Lepra, Sheyko Studer frenó la pelota con su codo derecho -evidentemente abierto y con intención de tapar- en una jugada peligrosa para su equipo. Sin embargo, a pesar del entendible reclamo de Driussi y de Gonzalo Montiel, Facundo Tello ni siquiera fue a verla. En el VAR estaba José Carreras.
El planchazo de Subiabre
Apenas unos minutos después, Ian Subiabre quiso ir a disputar una pelota con Diego Crego. Tocó el balón, pero se le fue la pierna e impactó derecho en la canilla del jugador local. Tello tampoco fue a verla y dejó seguir, cobrando solamente falta. Ni siquiera amarilla. Protesta total de todo el equipo mendocino por expulsión, que tranquilamente pudo cobrarse. Zafó el 38.