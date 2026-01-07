​El pase récord del mercado: Antoine Semenyo 

El pase más caro del mercado del invierno europeo: el extremo ghanés Antoine Semenyo pasa del Bournemouth al Manchester City en 75 millones de euros. Así, supera por larga distancia la transferencia del atacante Brennan Johnson, que pasó el Tottenham al Crystal Palace en 40 millones de la misma moneda.

Semenyo, que este miércoles cumple 26 años, había sido un pedido del técnico de los Ciudadanos, Pep Guardiola, y la insistencia del técnico español habría sido determinante en la decisión del jugador, quien también tenía otras ofertas, como del Manchester United, según difundió la prensa inglesa.

El sitio de The Guardian informó que el jugador será parte del plantel del Bournemouth que enfrentará este miércoles al Tottenham y que el jueves siguiente se realizará la revisión médica con el City. De hecho, el DT Andoni Iraola admitió públicamente que será su última función con el equipo. El contrato del futbolista será por cinco años, con un salario semanal de 150.000 libras (173.266 euros al cambio actual).

El atacante había pasado, en enero de 2023, del Bristol al Bournemouth en 10 millones de euros y convirtió 31 goles en 109 partidos. En la actual Premier League, metió nueve tantos y tres asistencias en 19 juegos. El club sacó una fuerte ganancia de su inversión.

Historia muy particular

Semenyo nació en Londres, de padre ghanés, por eso su nacionalidad. También tiene la francesa, por su madre. De todas maneras, eligió jugar para la selección africana (tres goles en 32 partidos). De adolescente, fue rechazado en las pruebas con Arsenal, Tottenham, Millwall y Crystal Palace. Por eso se unió a la academia de Bristol City, convencido por un entrenador universitario.

Semenyo se destaca por su velocidad, habilidad en la gambeta, fuerza física y capacidad para jugar en múltiples posiciones ofensivas, aunque básicamente arranque por la derecha.

