​El parate le da aire a Independiente: Montiel afina lo físico para regresar al 11 

La confirmación del parate del próximo fin de semana por parte de la AFA le cayó como anillo al dedo a Gustavo Quinteros. Después de un inicio de 2026 vertiginoso, en el que Independiente disputo ocho encuentros en apenas 36 días (un promedio menor a uno cada cinco días), el entrenador contará con un poco más de descanso para recuperar al 100% a uno de sus jugadores más determinantes: Santiago Montiel.

La vuelta

El extremo de 25 años sufrió un desgarro en el recto anterior de la pierna izquierda en la victoria contra Lanús, el 13 de febrero, por lo que se perdió la derrota frente a Independiente Rivadavia y la igualdad ante Gimnasia de Mendoza. La necesidad y la importancia del futbolista para GQ llevó a que se acelerara su retorno, algo que lo llevó a volver en el triunfo con Central Córdoba de Santiago del Estero, apenas 15 días más tarde.

Pese a no estar de la mejor manera, Montiel ingresó a los 26 minutos del segundo tiempo en lugar de Ignacio Pussetto. Lo hizo en medio de un partido trabado, en el que el Rojo buscaba destrabarlo. La relevancia de obtener los tres puntos y dejar atrás las dudas que mostró el equipo en su periplo por la provincia de Mendoza -siempre un terreno hostil- hicieron que Quinteros tomara la postura de mandarlo a la cancha, cosa que no hubiera ocurrido si el 2-0 se hubiese gestado con anticipación. Jugó poco más de 20’, aunque se lo notó que no estuvo suelto y que estuvo condicionado por la situación física.

La falta de alternativas

Las complicaciones que tuvo el DT para hallarle un reemplazante que esté cerca de su nivel también lo llevaron a que arriesgara a Santiago. Pussetto fue titular en su ausencia, complementando 197’ en tres duelos, Walter Mazzantti concretó 48’ en dos y hasta hizo debutar a Maxi Gutiérrez ante el Lobo pocos días después de haber arribado como último refuerzo del mercado de pases.

“ Montiel es fundamental: nosotros entrenamos mucho con extremos con las características de él y Abaldo. En el funcionamiento estamos manteniendo buenas triangulaciones por izquierda pero nos falta por derecha. Y mucho más con la falta de un jugador como Santiago”, había dicho Quinteros, sin muchas vueltas, luego del 1-1 con Gimnasia.

Ya apuntando a mejorar desde lo físico, Montiel continúa trabajando con la mente puesta en la visita a Unión, el martes 10 de marzo, a las 19.45, en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Ahí, de no haber un inconveniente, el 7 bravo retornará a la titularidad en lugar de Pussetto.

Santiago querido.

​