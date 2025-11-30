​El oscuro presente de Hamilton en Ferrari: los números que explican su debacle 

Lewis Hamilton, una de las máximas leyendas de la Fórmula 1, atraviesa uno de los tramos más frustrantes de toda su carrera. El británico, dueño de siete títulos mundiales, 105 victorias -la primera en Canadá 2007 y la última en Bélgica 2024- y 104 poles, no encuentra rumbo desde su llegada a Ferrari. Y el GP de Qatar profundizó esa caída libre que parece no tener piso, al menos esta temporada.

Lewis Hamilton eliminado otra vez en Q1 y sin síntomas de mejora

Hamilton volvió a quedarse afuera en la primera ronda de clasificación, terminó 18° y solo logró superar a Lance Stroll (Aston Martin) y Franco Colapinto (Alpine). No obstante, en la carrera de este domingo largará 17° tras la sanción impuesta a Gabriel Bortoloteo (Sauber) de cinco puestros tras el choque con el canadiense en Las Vegas. Es su tercera eliminación consecutiva en Q1, una racha inédita para un piloto de Ferrari desde Giancarlo Fisichella en 2009, quien reemplazó a Felipe Massa tras su grave accidente en Hungría..

Lewis Hamilton se fue con la cabeza gacha tras quedar afuera en la Q1 del GP de Qatar, acompañado por su fisio de confianza, Angela Cullen.

Lewis Hamilton se fue con la cabeza gacha tras quedar afuera en la Q1 del GP de Qatar, acompañado por su fisio de confianza, Angela Cullen.

El fin de semana en Lusail ya venía torcido: había sido eliminado también en la SQ1 de la Sprint, debió largar desde el Pit-Lane y apenas pudo llegar 17° pese a probar múltiples cambios técnicos. Nada le funcionó aparentemente.

Charles Leclerc domina como nunca a Hamilton en el mano a mano

El contraste interno es contundente. Charles Leclerc lo superó 18 veces en clasificación esta temporada, una brecha inédita en la carrera del británico. El 18-5 marca la diferencia más grande que Hamilton sufrió frente a cualquier compañero en su trayectoria.

Lewis Hamilton no superó el corte de la Q1 en Qatar.

Hamilton confesó tras la sprint que la situación lo tiene al límite: “Ayer a la noche (viernes) estuve despierto hasta las 6 de la mañana… pensaba: ¿qué más puedo hacer para mejorar el coche?, ¿cómo apoyar mejor a mis ingenieros?, ¿qué otras propuestas puedo llevar?”

A su vez, tras quedar eliminado este sábado en la Q1 del GP de Qatar, Hamilton buscó explicar lo sucedido en la radio del equipo: “No pude acabar la vuelta porque había tráfico”, dijo frustrado. Y más tarde, ya con la clasificación terminada, profundizó su sensación agridulce: “El coche se sentía mucho mejor. Simplemente no se reflejaba en nuestros tiempos. Estábamos bien y luego simplemente no pudimos dar la última vuelta”.

Cuándo y por dónde ver el GP de Qatar

Tras las dos primeras jornadas de actividad en Qatar, Franco Colapinto (larga 20°), Hamilton y los otros 18 pilotos de la Fórmula 1 disputarán este domingo la carrera tradicional, pautada a 57 giros en el circuito de Lusail. La largada será a las 13 y se verá en vivo por Fox Sports y Disney+ Premium.

Franco Colapinto, tras quedar último en la qualy del GP de Qatar.

Franco Colapinto, tras quedar último en la qualy del GP de Qatar.

