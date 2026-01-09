​El origen desconocido del fuerte cruce entre Simeone y Vinicius en la Supercopa de España 

Fue la imagen del partido. Los fuertes cruces que protagonizaron Diego Simeone y Viniciusdurante las semifinales de la supercopa española opacaron el triunfo 2-1 del Real Madrid sobre el Atlético. El hecho de ver al DT desencajado con el brasileño robó todas las miradas por una pelea que no para de sumar capítulos, a tal punto de que ahora se dio a conocer la verdadera razón del enojo del Cholo con Vini.

Las imágenes son elocuentes: Simeone se dirigió en varias oportunidades hacia el atacante del Madrid diciéndole “Florentino (NdR: presidente del Real Madrid) te va a echar” e increpándolo después cuando se retiró del campo de juego. ¿Pero qué generó el enojo del Cholo? Resulta que, tal como cita el Diario Sport, desde el Atlético de Madrid acusan que Vinicius fue el que empezó con las provocaciones luego de que el banco colchonero pidiera penal por una supuesta mano de Rudiger.

En ese momento, el brasileño se acercó a Simeone y le habría dicho en tono sarcástico: “Sí, sí. Les van a cobrar ese penal” y, ante la reacción del DT, profundizó: “Tranquilo, te pitan el penal ahora”. Y claro, lejos de ignorar la situación, Simeone profundizó y todo desencadenó en el escándalo que sigue retumbando varias horas después de que haya terminado el partido.

Vinicius se mofó de Simeone luego del partido

Lejos de tranquilizar las aguas, una vez que terminó el encuentro, Vinicius aprovechó para reírse de Simeone en sus redes sociales: “Has perdido otra eliminatoria”, escribió en un posteo en el que se reflejaba uno de los cruces que habían tenido durante el partido.

La gastada de Vinícius a Simeone. La gastada de Vinícius a Simeone.

A diferencia del ex Flamengo, una vez consumada la eliminación, el Cholo evitó tirarle más leña al fuego: “No tengo nada para comentar, pasa dentro del campo, desde que éramos chiquitos, queda ahí. Nada para comentar”. Entonces, un periodista le afirmó que por lectura de labios quedaba claro que le avisaba que Florentino Pérez lo iba a echar y le preguntó si era correcta esa interpretación: “No me acuerdo, tengo memoria complicada”, dijo en conferencia.

El que sí no se quedó callado fue Xabi Alonso, técnico del Madrid, quien no dudó en apuntar contra Simeone: “El Cholo le ha dicho algo y esas cosas traspasan el espíritu que hay que tener por los compañeros. No me gusta que se dirijan así a los compañeros . No todo vale”, indicó y hasta fue contundente en resaltar que lo que hizo “no es ejemplo de buen deportista”. Sí, esta polémica no para de sumar capítulos nuevos.

