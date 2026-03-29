​El orgullo de Flavio Briatore por el presente de Alpine en la vigente temporada de la Fórmula 1 

Tras una frustrante temporada, Alpine salió a la pista en 2026 dispuesto a dar vuelta la página. A pesar de que queda mucho camino por recorrer, el equipo ya dio el primer paso: sumó puntos con sus dos pilotos en apenas tres carreras. Por lo tanto, frente a este notable cambio, Flavio Briatore destacó el gran presente que atraviesan.

Luego del Gran Premio de Japón (donde Pierre Gasly finalizó en la 7° posición, por delante de Max Verstappen) la máxima autoridad de la escudería celebró las unidades obtenidas y valoró el esfuerzo colectivo que hicieron Franco Colapinto y el francés.

El mensaje de aliento de Flavio Briatore para Alpine luego del Gran Premio de Japón

En primer lugar, Flavio Briatore destacó al primer piloto por haber sumado puntos en Suzuka. ” Super carrera, Pierre“, aseguró en su cuenta oficial de Instagram. Acto seguido, destacó al equipo por las mejoras que se vieron en el inicio de la temporada y brindó un mensaje de aliento para lo que viene. ” Seis puntos y quintos en el campeonato de constructores. Sigamos adelante“, exclamó.

Pierre Gasly sumó seis puntos más en Japón. Pierre Gasly sumó seis puntos más en Japón.

Flavio Briatore destacó a sus dos pilotos luego del Gran Premio de Japón

Más allá de lo que expresó en sus redes, Flavio Briatore también se detuvo a analizar la carrera frente a la prensa. ” Fue otro fin de semana positivo para el equipo, con otro buen resultado que suma puntos al principio de la temporada. Además, repetirlo en una configuración de pista diferente como Suzuka confirma las ganancias que hicimos en Shanghái y demuestra que estamos en la lucha con Red Bull como el cuarto coche más rápido actualmente“, reconoció.

Luego, explicó: ” Pierre volvió a hacer una carrera fantástica y extremadamente bien bajo presión para mantener a Max Verstappen detrás de él durante más de 25 vueltas. El Safety Car salió en un mal momento para Franco, que estaba muy cerca de los puntos. Para Colapinto el resultado del sábado fue un factor limitante y significó que siempre estuvo persiguiendo en la carrera. El objetivo debe ser ponerse en una mejor posición para competir de forma más competitiva en las próximas carreras“.

Flavio Briatore. (REUTER) Flavio Briatore. (REUTER)

¿Cuándo es el próximo Gran Premio de la Fórmula 1?

La próxima parada en la temporada 2026 de la F1 es en Estados Unidos. Más específicamente en Miami, donde se va a disputar el GP del 1° al 3 de mayo.

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