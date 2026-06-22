​El orgullo argento del banderazo 

Seguramente no existen registros mundiales como para que alguien pueda rebatir que el banderazo es un invento argentino. Pero si no lo es, el resignificado que le dan los hinchas pasó a ser una marca registrada en los Mundiales. Quizá uno de los más emblemáticos haya sido en las playas de Copacabana, por lo simbólico de que miles se junten a cantar que “Maradona es más grande que Pelé” en su propia casa. O la Plaza Roja de Moscú, liberada de algún modo por la Copa del Mundo, llena de celeste y blanco cantando el himno con Ciro de Los Piojos. Pero fueron fiestas al límite, el tono ahora cambió.

A los ojos del mundo, la movida Qatar dejó la marca indeleble de que los partidos de Argentina arrancan un día antes.Kansas dio la primera señal en este 2026. Dallas lo triplicó, anticipando un clima sencillamente espectacular para esta tarde.

Padre e hijo aparecieron en el banderazo argentino con este impecable auto con los colores celeste y blanco – Diego Macías – enviado especial Olé.

Ahora bien, habría que hacer un gran estudio sociológico para comprender por qué la convivencia funciona más en estos momentos mundialistas. O quizá entender que de una buena vez encontramos la identificación suficiente con un equipo. Así como millones deliraron en el diciembre de 2022 por las calles del país en una clase magistral de convivencia pacífica, también ocurre en estos encuentros en el exterior.

Por más que muchos infieran que los hinchas de la Selección son “diferentes” a los de los clubes, la chance de que algo termine mal es alta cuando hay más de 5.000 personas en un lugar para la mitad, debajo de un sol infartante, con camisetas de clubes que habitualmente no podrían estar juntos en ninguna previa. La paciencia, y rutinas tan básicas como no tirar papeles en el piso, cambian cuando no se está en casa. El orgullo por encolumnarse detrás de la celeste y blanca sorprende a los mismos argentinos. Los valores de esta Selección pueden haber sido un muy buen punto de partida.

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