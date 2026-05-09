​El nuevo guiño de Gio Simeone que ilusiona a River 

En este final de semestre, los hinchas de River están atentos a los partidos del Torino y no sólo por la amistad que une a ambas instituciones desde 1949, año de la tragedia aérea de Superga, en la que fallecieron jugadores del club italiano. La presencia de Gio Simeone despierta un especial interés en Núñez justamente, valga la redundancia, por el interés del Millonario de sumarlo en el próximo mercado de pases. Sus recientes goles en la Serie A aumentan la ilusión de que pueda ser el #9 que Eduardo Coudet necesita y el delantero hizo un nuevo guiño desde Italia.

“Dos lugares a los que me gustaría volver: Napoli, no sé si como jugador o qué, y en Argentina a River”, expresó el Cholito, que rápidamente se enfocó en la banda roja por un aspecto que clave que inclina la balanza hacia un regreso a casa. “Extraño bastante Argentina, en ese sentido sí. Volvería por River, por mis amigos, por el país”, agregó en una charla con el canal de Youtube de Gian Franco Vella.

La frase de Gio va en la misma sintonía que la exclusiva que dio Olé. Aunque tiene contrato vigente con Torino por dos temporadas más y lo tienen muy bien valorado (lo cotizan en cerca de 8.000.000 de euros), el jugador tiene una postura clara. A pesar de ya aparece en el radar de varios clubes europeos, como el Betis de España, la prioridad la tendrá River y la historia no pasará por ninguna cuestión económica sino por justamente por el sentimiento al que hizo mención.

A dos meses de cumplir 31 años y con 1 1 goles y dos asistencias en 30 partidos jugados en la Serie A, la actualidad no podría ser mejor y por eso, pese a todo lo que se habla, difícilmente haya novedades concretas hasta que llegue el final de la temporada europea. Hoy Gio quiere seguir mostrando su mejor versión y aumentar sus números personales: lleva 84 goles en la Serie A, lo que lo ubica entre los 130 máximos goleadores históricos de la competición, superando incluso a leyendas como Diego Maradona o Cristiano Ronaldo (ambos con 81) y es el décimo argentino con más goles convertidos en el fútbol tano.

Gio Simeone y su gran momento en Torino. EFE. Gio Simeone y su gran momento en Torino. EFE.

Claro que en el medio, la sangre tira. Su relación con River es estrecha, desde aquellos años cuando de adolescente jugaba en Inferiores e iba al colegio del club hasta aquel 2013 en el que Ramón Díaz lo hizo debutar en Primera. Por eso, según pudo averiguar Olé, la banda le tira y con fuerza. El vínculo emocional es profundo y podría ser determinante a la hora de cualquier negociación que ocurra en el futuro.

Gio Simeone en el Torino. AP. Gio Simeone en el Torino. AP.

Por otra parte, Gio siente que está en una buena edad, con plenitud física, y que es un buen momento para volver. “No quiere volver para retirarse sino para marcar diferencias y poder aportarle a River lo máximo para devolverle en la cancha todo lo que siente por el club”, aseguró alguien de su entorno a este medio.