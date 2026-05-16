​El nuevo club de Lionel Messi tendrá un equipo de fútbol femenino 

Impulsar la vida institucional del UE Cornellá es uno de los grandes objetivos de Lionel Messi. Y si bien en un principio lo consiguió con un aumento considerable de seguidores y socios, el 10 quiere redoblar la apuesta.

Según informaron los medios catalanes, el capitán de la Selección Argentina e Inter Miami quiere que su club tenga un equipo de fútbol femenino propio y profesional para tener representación en la disciplina.

Messi Cornella. Messi Cornella.

Una vez conformado, el combinado comenzará a competir en la Segunda Catalana, es decir, la categoría más baja. Sin embargo, la idea es que vaya asentando las bases para llegar, en un futuro no tan lejano, a estar entre los más competitivos de la región.

La historia del UE Cornellá, el club que compró Lionel Messi

Este equipo hace de local en el Nou Municipal de Cornellà, un estadio con capacidad para unos 1.500 espectadores y que se encuentra situado en Cornellá de Llobregat, municipio catalán que está a tan solo 12 kilómetros del centro de Barcelona, esa ciudad que Messi aún tiene en su corazón. Ahora bien, este equipo cuenta con una historia particular ya que estuvo desaparecido por unos años.

Su acta indica que fue fundado en 1951 tras la fusión de los clubes CF Cornellà, la Acadèmia Junyent, el Atlético Padró y, posteriormente, la Escuela Sant Miquel. Sin embargo, la génesis del equipo se encuentra en 1923, cuando se fundó bajo el nombre de FC Cables Eléctricos y pertenecía a la empresa que hoy es Pirelli y General Cable. Poco tiempo después pasó a ser el Atlético Cornellà FC y sus actividades estaban centradas en el fútbol, atletismo y ciclismo. Sin embargo, en 1931 y producto de la Guerra Civil Española, el club dejó de existir.

Es así que sus actividades se reanudaron recién en 1951 y, a partir de ese momento, el club empezaría a expandirse ya que se sumarían otros equipos más pequeños que serían de utilidad para armar una academia de fútbol base que daría sus frutos. De hecho, varios jugadores que hoy se destacan en la élite pasaron por el Cornellá, tal como son los casos de David Raya (arquero del Arsenal y la selección española), el ex Barcelona y compañero de Messi, Jordi Alba, el zaguero catalán Gerard Martín (titular en el Barsa) y el senegalés Keita Baldé.

Los detalles de la llegada de Messi al UE Cornellá

En distintas entrevistas, Lionel Messi había anticipado sus deseos de incursionar en lo empresarial luego de concluir su inigualable carrera como jugador. Y mientras todavía juega, y vaya si lo hace, se hizo oficial que compró el UE Cornellá, equipo español.

La historia que subió Leo Messi anunciando su llegada al UE Cornellá. La historia que subió Leo Messi anunciando su llegada al UE Cornellá.

​