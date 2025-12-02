​El negativo récord que Maravilla Martínez quiere quebrar ante Boca 

Una mala racha persigue a Racing. Tal como muestran los números, Adrián Martínez atraviesa su peor registro desde que viste los colores del club: lleva 892 minutos sin convertir. Sin embargo, el delantero intentará revertir esta negativa estadística ante Boca, rival al que enfrentará por un lugar en la final del Torneo Clausura.

Aunque tuvo situaciones claras frente a Tigre en cuartos, Maravilla sigue sin marcar. De hecho, lo hizo por última vez el pasado 16 de septiembre frente a Vélez en la Copa Libertadores. Desde entonces, acumula 14 encuentros (entre el certamen doméstico y el internacional) sin anotar.

Maravilla Martínez vs. Tigre.

Foto: Alejandro Pagni Maravilla Martínez vs. Tigre.Foto: Alejandro Pagni

¿Cuántos goles le marcó Maravilla Martínez a Boca a lo largo de su carrera?

Hasta el momento, el delantero le marcó tres goles a Boca con la camiseta de Racing. Uno fue en la Liga Profesional 2023/2024, otro en la Copa de la Liga de esa misma temporada y el restante en el Torneo Apertura 2025. A su vez, brindó una asistencia contra este rival.

Maravilla Martínez vs Boca. Foto Maxi Failla Maravilla Martínez vs Boca. Foto Maxi Failla

¿Cómo le fue a Maravilla Martínez con Agustín Marchesin en el arco?

Con Agustín Marchesin en el arco de Boca, el delantero convirtió un solo gol. Fue en la cuarta fecha del Torneo Apertura, donde Racing se impuso 2-0 sobre el Xeneize.

Luego, en la misma instancia del certamen pero de la edición Clausura, ambos volvieron a cruzarse. Sin embargo, Maravilla Martínez no puso anotar en dicha ocasión.

La banca de Gustavo Costas para Maravilla Martínez en medio de la sequía de goles

A pesar de que el delantero no atraviesa su mejor momento de frente al arco, el entrenador lo destacó en conferencia de prensa luego del triunfo sobre Tigre y le brindó su confianza antes de enfrentar a Boca en las semis del Clausura.

” En Adrián confiamos siempre“, recalcó Gustavo Costas frente a las cámaras. Acto seguido, explicó: “No la puede meter capaz, cosas que antes metía, pero pasa mucho”.

A su vez, recordó: ” Gracias a Dios hoy tuvo muchísimas situaciones, estuvo ahí en la pelea. Nos puso muy contentos que metió el penal. Como le dije, ‘hiciste el penal más difícil de todos’, porque el primero siempre es el más difícil y nos dio. Aparte besó el escudo”.

¿Cuándo puede jugarse Boca vs. Racing, por las semifinales del Torneo Clausura?

El encuentro se disputará el próximo fin de semana largo. Por el momento, no hay confirmación oficial acerca del día o del horario del encuentro, pero todo parece indicar el encuentro se disputará el domingo 7 de diciembre en La Bombonera por pedido de AFA.

