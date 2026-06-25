​El Mundial 2026 rompe el récord histórico de espectadores 

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá se encamina a romper todos las marcas conocidas en la máxima cita futbolera. Una de ellas tiene que ver con la cantidad de espectadores: en los primeros 54 partidos del certamen hubo un total de 3.456.370 hinchas en las tribunas de los distintos estadios -con un promedio de 64 mil personas por juego- y este mismo jueves será superado el récord de asistencia para una Copa del Mundo.

En una edición sin precedentes, con tres sedes, más selecciones participantes y una instancia adicional de eliminación directa, los números de este Mundial crecen por todos los flancos. Y la gente acompaña en gran número, algo que la FIFA celebra a lo grande.

Hasta acá, el récord histórico de asistencia a los estadios en una Copa del Mundo se había establecido en 1994, también en los Estados Unidos, con 3.587.538 de espectadores totales. Con el nuevo formato de 48 selecciones y 104 partidos, se espera que esa cifra se duplique y podría alcanzar hasta 6.5 millones de aficionados.

Argentina marca tendencia en las tribunas (Reuters). Argentina marca tendencia en las tribunas (Reuters).

Por lo pronto, con los seis partidos de este jueves (se definen los Grupos D, E y F), quedará oficialmente superado el número del Mundial de 1994. Y eso que aún no terminó la fase de grupos…

El día con más hinchas en un Mundial

Otro hito superado en este Mundial tiene que ver con la cantidad de espectadores en un solo día de competencia. Ocurrió el pasado lunes, cuando Argentina venció a Austria, y hubo un total de 288.007 personas distribuidas entre los cuatro encuentros de la jornada.

México jugó sus tres partidos a estadio lleno (REUTERS). México jugó sus tres partidos a estadio lleno (REUTERS).

Los partidos con más público fueron los tres de México, local en un estadio Azteca colmado: hubo 80.824 hinchas en cada uno de ellos.

El número de hinchas, partido a partido

Match 1: 80.824

Match 2: 44.985

Match 3: 43.002

Match 4: 70.492

Match 5: 64.146

Match 6: 52.497

Match 7: 80.663

Match 8: 67.966

Match 9: 68.274

Match 10: 68.021

Match 11: 69.285

Match 12: 50.987

Match 13: 62.764

Match 14: 67.640

Match 15: 70.108

Match 16: 66.775

Match 17: 80.545

Match 18: 63.106

Match 19: 69.045

Match 20: 68.527

Match 21: 42.942

Match 22: 70.389

Match 23: 68.777

Match 24: 80.824

Match 25: 67.442

Match 26: 70.026

Match 27: 52.497

Match 28: 45.522

Match 29: 68.324

Match 30: 64.146

Match 31: 68.827

Match 32: 66.925

Match 33: 43.036

Match 34: 68.598

Match 35: 68.777

Match 36: 51.243

Match 37: 64.003

Match 38: 68.239

Match 39: 70.317

Match 40: 52.497

Match 41: 80.663

Match 42: 68.324

Match 43: 70.649

Match 44: 68.371

Match 45: 63.983

Match 46: 43.036

Match 47: 68.777

Match 48: 45.358

Match 49: 64.478

Match 50: 68.239

Match 51: 52.497

Match 52: 66.925

Match 53: 80.824

Match 54: 51.243

​