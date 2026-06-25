​El Mundial 2026 rompe el récord histórico de espectadores 

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá se encamina a romper todos las marcas conocidas en la máxima cita futbolera. Una de ellas tiene que ver con la cantidad de espectadores: en los primeros 54 partidos del certamen hubo un total de 3.456.370 hinchas en las tribunas de los distintos estadios -con un promedio de 64 mil personas por juego- y este mismo jueves será superado el récord de asistencia para una Copa del Mundo.
En una edición sin precedentes, con tres sedes, más selecciones participantes y una instancia adicional de eliminación directa, los números de este Mundial crecen por todos los flancos. Y la gente acompaña en gran número, algo que la FIFA celebra a lo grande.
Hasta acá, el récord histórico de asistencia a los estadios en una Copa del Mundo se había establecido en 1994, también en los Estados Unidos, con 3.587.538 de espectadores totales. Con el nuevo formato de 48 selecciones y 104 partidos, se espera que esa cifra se duplique y podría alcanzar hasta 6.5 millones de aficionados.
Por lo pronto, con los seis partidos de este jueves (se definen los Grupos D, E y F), quedará oficialmente superado el número del Mundial de 1994. Y eso que aún no terminó la fase de grupos…
El día con más hinchas en un Mundial
Otro hito superado en este Mundial tiene que ver con la cantidad de espectadores en un solo día de competencia. Ocurrió el pasado lunes, cuando Argentina venció a Austria, y hubo un total de 288.007 personas distribuidas entre los cuatro encuentros de la jornada.
Los partidos con más público fueron los tres de México, local en un estadio Azteca colmado: hubo 80.824 hinchas en cada uno de ellos.
El número de hinchas, partido a partido
Match 1: 80.824
Match 2: 44.985
Match 3: 43.002
Match 4: 70.492
Match 5: 64.146
Match 6: 52.497
Match 7: 80.663
Match 8: 67.966
Match 9: 68.274
Match 10: 68.021
Match 11: 69.285
Match 12: 50.987
Match 13: 62.764
Match 14: 67.640
Match 15: 70.108
Match 16: 66.775
Match 17: 80.545
Match 18: 63.106
Match 19: 69.045
Match 20: 68.527
Match 21: 42.942
Match 22: 70.389
Match 23: 68.777
Match 24: 80.824
Match 25: 67.442
Match 26: 70.026
Match 27: 52.497
Match 28: 45.522
Match 29: 68.324
Match 30: 64.146
Match 31: 68.827
Match 32: 66.925
Match 33: 43.036
Match 34: 68.598
Match 35: 68.777
Match 36: 51.243
Match 37: 64.003
Match 38: 68.239
Match 39: 70.317
Match 40: 52.497
Match 41: 80.663
Match 42: 68.324
Match 43: 70.649
Match 44: 68.371
Match 45: 63.983
Match 46: 43.036
Match 47: 68.777
Match 48: 45.358
Match 49: 64.478
Match 50: 68.239
Match 51: 52.497
Match 52: 66.925
Match 53: 80.824
Match 54: 51.243