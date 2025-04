​El Monumental hizo silencio: sin gente y sin goles de River 

La sanción que le aplicó la Confederación Sudamericana (Conmebol) a River, por las bengalas en el recibimiento ante Atlético Mineiro el año pasado, hizo recordar a los tiempos de pandemia, cuando el público no podía ingresar a los estadios.

El segundo encuentro del Grupo B de de la Copa Libertadores mostró un estadio Monumental vacío, sólo con la presencia de los periodistas y los directivos de ambos clubes. El ambiente que se presentaba en la cancha era desolador, y encima el juego que ofrecía River tampoco provocaba ningún entusiasmo.

El partido tuvo una situación clave cuando apenas se jugaban cuatro minutos: el arquero Contreras le cometió infracción dentro del área a Driussi, y el árbitro Claus cobró el penal para el local. El propio Driussi fue el que ejecutó la falta, y el arquero respondió bien sacando la pelota al córner. La sorpresa fue grande cuando Driussi agarró la pelota, cuando Montiel se encontraba en la cancha.

River fue el dominador del partido, y si bien no exhibía un avasallamiento absoluto, fue inteligente para construir situaciones de riesgo. El arquero Contreras se fue convirtiendo en figura con sus apariciones, y los ecuatorianos podían sostener así el empate. Barcelona tenía iniciativa para salir de su campo, pero todo se diluía cuando llegaba hasta la puerta del área.

Colidio y Mastantuono fueron los dos que tuvieron las mejores situaciones para convertir, pero carecieron de precisión en la definición. El colombiano Castaño fue el que se destacó en la mitad de la cancha, con oportunismo para recuperar la pelota, y también con criterio para entregársela a un compañero sin marca.

El conjunto de Gallardo continuó con la búsqueda ofensiva en la segunda parte. El gol no aparecía y el entrenador decidió finalmente hacer ingresar a Borja, para tratar de tener más presencia en el centro del área.

Lo curioso fue que Borja no tuvo opciones para rematar al arco, debido a que le pelota no le llegó con facilidad, a partir de que los colombianos se replegaban bien en la zona central de la defensa. Barcelona, a medida que pasaban los minutos, se fue aferrando al empate sin tapujos, y no tuvo inconvenientes en sacarse la pelota de encima.

La cuota más simpática la puso el técnico Segundo Castillo, que lució un smoking rosado al costado de la cancha. El gol finalmente no llegó para River, y los dos equipos siguen liderando la zona con cuatro puntos luego de dos presentaciones.