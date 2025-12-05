​El momento especial que vivirá Scaloni en el sorteo del Mundial 

Exclusivo para el vigente campeón del mundo. El momento que protagonizará Lionel Scaloni este viernes en el sorteo del Mundial no lo puede vivir ninguno de los otros 210 entrenadores de las selecciones afiliadas a la FIFA: como ya es una tradición, será el encargado de llevar la copa hasta el escenario del Centro John F. Kennedy antes de que arranquen a moverse las bolillas, algo que le demandará ser el centro de atención durante varios minutos (por más que mucho no le guste).