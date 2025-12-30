​El mercado de River: negocia por un campeón de la Libertadores con Flamengo y suma a la pretemporada a un jugador que estuvo a préstamo 

River sigue moviéndose en el mercado de pases. Con la intervención directa de Marcelo Gallardo en cada unas de las decisiones, el CARP apunta a jugadores que sean refuerzos en un plantel que se sabe, está en deuda. Tras un 2025 que se va terminando de a poco, la Banda inició la pretemporada con dos caras nuevas y se apunta a que sean más.

En este sentido, River inició gestiones por Matías Viña. El uruguayo, campeón de américa con Flamengo, sería una alternativa en el lateral izquierdo para el club de Núñez, tras las negociaciones frustradas por Julio Soler y Alexandro Bernabei. Si bien también existieron sondeos por Román Vega, Angelo Martino y Elias Báez, el actual jugador del Mengao es la opción que se maneja por estas horas.

Matias Viña, campeón de Libertadores con Flamengo. (Foto: @matiasv17) Matias Viña, campeón de Libertadores con Flamengo. (Foto: @matiasv17)

La oferta sería de un préstamo por un año con opción de compra. En la última temporada con el Mengao, Viña disputó diez partidos, en su mayoría fueron por el Brasileirao. También es internacional con la selección de Uruguay. En la Libertadores que conquistó el elenco carioca figura como campeón pero no disputó ningún partido del torneo.

Surgido de las inferiores de Nacional de Montevideo, pasó por Palmeiras y tuvo un par de años en Europa antes de sumarse al Fla. Roma, Bournemouth y Sassuolo fueron las camisetas que defendió en el Viejo Continente. En esa experiencia, acumuló 72 partidos en total fuera de Sudamérica.

Por otro lado, Gallardo decidió llevar a la pretemporada a Tomás Galván, quien en principio va a ser tenido en cuenta. El volante estuvo cedido en Vélez el último año. Pero el Fortín no hizo uso de la opción de compra y el mediocampista retornó a River. El club de Liniers intentó negociar por él, pero la decisión de Gallardo de darle una chance desestimó una eventual transferencia.

Además del lateral izquierdo, River busca concretar la llegada de Santino Andino desde Godoy Cruz. Con todo acordado con los mendocinos para comprarles un porcentaje de su ficha, a la pelota la tiene el jugador de 20 años en un contexto en el que su nueva agencia de representación (Roc Nation Sports, cambió el lunes pasado) lo seduce con la chance de conseguirle propuestas de clubes de Europa o Brasil.

Santino Andino, Godoy Cruz. Santino Andino, Godoy Cruz.