​El mercado de Boca: los delanteros en carpeta, Dybala, Ascacibar y las oportunidades 

La encaminada llegada de Marino Hinestroza será recién el puntapie inicial para un mercado de pases que no será uno más para Boca. Desde el 2 de enero dará inicio el año de la vuelta a la Copa Libertadores. Y en ese sentido, el armado definitivo tendrá algunos aspectos a considerar que ya empezaron a darse en estas horas.

Boca Juniors – Ambicioso, deshumilde, arrogante y provocador, así se define el delantero que quiere Boca Marino Hinestroza, la figura de Atlético Nacional por la que negocia Juan Román Riquelme

Desde un comienzo, la intención en cuanto a los puestos a mejorar fue la de apuntar a la zona de ataque del equipo: uno o dos centrodelanteros, algún volante creativo si es que aporta valor agregado y un volante por derecha, además de las oportunidades que el mercado pudiera dar, como la de Gastón Hernández como marcador central, una zona en el que los responsables consideran estar bien.

Los dos que siguen en Boca

El tema es que la duda con la que se fue la parte competitiva del 2025 ya no es tal, y ahora es una certeza que tanto Edinson Cavani como Ander Herrera estarán en el inicio de la nueva temporada. Por ende, la necesidad de que se sumen jugadores en sus puestos quedó reducida en una buena parte, aunque no necesariamente para que no llegue nadie.

El centrodelantero

En el caso del centrodelantero, quizá de los dos que idealmente imaginó Juan Román Riquelme a mediados de diciembre sea uno el que termine llegando. O tal vez se mantenga la búsqueda si es que Miguel Merentiel o Milton Giménez (ambos con interesados) terminan siendo transferidos.

¿Nombres? No trascendieron desde el club, aunque sí toma fuerza el de Alexis Cuello (San Lorenzo) y otros que surgen desde especulaciones como los de Pablo Vegetti o el de Ezequiel “Chimy” Ávila, y en el club lo niegan.

Alexis Cuello. San Lorenzo vs Velez Sarsfield. Fecha 4 Torneo Clausura Liga Profesional Argentina.Fotobaires Alexis Cuello. San Lorenzo vs Velez Sarsfield. Fecha 4 Torneo Clausura Liga Profesional Argentina.Fotobaires

El creativo, en stand-by por Dybala

En cuanto al puesto de mediocampista, para Boca no será prioridad buscar al “distinto” ahora mismo, a sabiendas de la chance de que Paulo Dybala llegue a mitad de año, una vez que termine su contrato con la Roma.

¿Qué otro nombre aparece en el radar allí? El del volante de Argentinos Alan Lescano, uno por el que ya pasó el ojo de Román anteriormente. Aunque por proyección y valor desde Boca ni siquiera se animaron a consultar al respecto por ahora.

Paredes y Dybala, amigos que quisieran volver a juntarse en Boca. Paredes y Dybala, amigos que quisieran volver a juntarse en Boca.

La situación de Ascacibar

Sí podría tener las puertas abiertas Santiago Ascacibar, el hombre de Estudiantes que -para la opinión generalizada del Mundo Xeneize y de los responsables del fútbol en particular- sería un auténtico salto de jerarquía y que si se dieran las condiciones (valor del pase, contrato) nadie dudaría en sumarlo.

Si no es él, no llegará nadie ahí, salvo un éxodo masivo ante las consultas por Williams Alarcón o la chance latente de que Milton Delgado reciba una oferta superadora desde el exterior.

¿Y la renovación de Javier García?

Quien aún no tiene claro su futuro es Javier García, hasta acá tercer arquero del plantel y quien -si llegara a declinar la chance de renovar por un año más- podría abrir un lugar para que se sume otro guardametas, al margen de la chance también considerable de que el hombre detrás de Agustín Marchesin y Leandro Brey sea Sebastián Díaz Robles, el arquero de la Reserva.

El resumen del mercado de pases de Boca

En resumen, además de Hinestroza y lo que implica sumar un extremo (puesto también necesario según la óptica dentro de Ezeiza), la apuesta es por un delantero más por lo menos y seguir esperando lo que pase con San Lorenzo para cerrar a Hernández. No será lo único, porque el mercado es largo y lo impredecible también se tendrá en cuenta. Por eso Boca va con calma, y en el camino va sumando certezas.

​