​El mensaje de Pep Guardiola para Xabi Alonso antes del cruce por Champions: “Él sabe lo que tiene que hacer” 

La sexta ronda de la Champions League será testigo de un partidazo. Tal como muestra el fixture, el Real Madrid de Xabi Alonso recibirá al Manchester City de Pep Guardiola. Por lo tanto, en la previa del encuentro, el entrenador del combinado inglés le dedicó unas palabras a su adversario y colega.

” Que mee con la suya. Y como no meará colonia, le irá bien. Ya verás“, advirtió el catalán en conferencia de prensa. Luego, lanzó: “Mis equipos son impresionantes. Mis equipos no se pueden comparar con nadie. ¿Te gusta también este? Cada equipo es cada equipo. Cada equipo es distinto. Él sabe lo que tiene que hacer. La realidad es distinta y nosotros nos adaptamos”.

Pep Guardiola en conferencia de prensa. (EFE) Pep Guardiola en conferencia de prensa. (EFE)

A su vez, destacó: ” A Xabi le deseo lo mejor, pero su futuro es una respuesta que desconozco. La realidad la conocen mejor ustedes, yo estoy muy lejos. No he hablado con Florentino y no me ha dicho que mañana vaya a ser el último partido de Xabi. Si no ganas en partidos grandes hay dificultad. Pero Xabi domina la situación y sabe de que va todo este invento. Mi preocupación es ver lo que hemos hecho bien. Para ganarle al Madrid en esta competición no alcanza con ser mejor, tenés que ser mucho mejor“.

Más tarde, anunció que se siente más preparado que otras veces para dar pelea. “Las eliminatorias del año pasado fueron buenas, pero estábamos en transición. Ahora los jugadores que tenemos pueden marcar un legado. En un momento hay que dar el paso. Tenemos que vivir estas experiencias y vernos capaces de hacerlo porque ya lo hemos hecho. Es muy buen lugar al que venir para probarte como equipo. Los grandes estadios siempre son grandes estadios. Todos los estadios grandes tienen sus mística. Estos partidos siempre son especiales“, soltó.

Ya para cerrar, reconoció que queda un camino estrecho por recorrer de cara al título. “El último campeón fue el París Saint Germain de Luis Enrique. Esta competición es muy larga. Lo importante es clasificarse entre los ocho primeros y luego llegar bien“, explicó.

Pep Guardiola. (REUTER) Pep Guardiola. (REUTER)

¿Cuándo es el partido entre el Real Madrid y el Manchester City por la sexta ronda de la Champions League?

Real Madrid recibirá al Manchester City este miércoles 10 de diciembre desde las 17 horas por la sexta ronda de la Champions League.

​