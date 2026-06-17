​El mensaje de Cristiano Ronaldo antes del debut en el Mundial 2026: “¡Crean como nosotros!” 

A horas de su debut contra la República Democrática del Congo> en el Mundial 2026, Cristiano Ronaldo compartió un emotivo mensaje a los seguidores de Portugal, cargado de ilusión y responsabilidad. Sabe que afronta su última participación, la sexta. Sus palabras lo develan, por la enorme emoción que llevan consigo.

CR7, mediante sus cuentas personales, adjuntó un sentido escrito referido al inicio de una nueva cita mundialista. Siente la presión de representar de la mejor forma. No le pesa, sino que convive con ella: ” Cada vez que vestimos esta camiseta, sentimos el mismo orgullo, la misma pasión y el mismo sentido de responsabilidad del primer día“.

” Mañana comienza un nuevo capítulo“, advirtió, ansioso de salir al campo del NRG Stadium de Houston, portar la cinta de capitán y ser participe del enfrentamiento ante los congoleños desde el pitido inicial del árbitro Abdulrahman Al-Jassim.

Cristiano Ronaldo, antes del debut.

REUTERS Cristiano Ronaldo, antes del debut.REUTERS

Su cierre del posteo ilusionó a los millones de ciudadanos portugueses: ” Hemos trabajado mucho para llegar a este momento y ahora es hora de darlo todo por nuestro País, y por todas las comunidades Portuguesas que nos apoyan aquí y en todo el mundo. ¡Crean como nosotros!“.

¿Cuándo y a qué hora juega Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026?

El choque correspondiente a la fase de grupos se disputará este miércoles 17 de junio a partir de las 14 horas en el Houston Stadium, conocido popularmente como el NRG Stadium.

El ok de Cristiano.

EFE/ Alberto Estévez El ok de Cristiano.EFE/ Alberto Estévez

Horario de Portugal vs. RD Congo, según cada país

Argentina, Uruguay y Brasil: 2:00 PM

Estados Unidos (ET), Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 1:00 PM

Colombia, Perú y Ecuador: 12:00 PM

México: 11:00 AM

​