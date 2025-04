​El mellizo Guillermo negó un canje entre Vélez y Boca por Valentín Gómez  

Tras la derrota 1 a 0 ante Sarmiento, Guillermo Barros Schelotto, técnico de Vélez, fue consultado por el supuesto interés de Boca por Valentín Gómez y la posibilidad de un trueque por Exequiel Zeballos y Luis Advíncula, a lo que respondió de manera negativa.

“Yo no hablé con ningún dirigente, ni director deportivo, ni jugador. Nada. Tenemos tres partidos de liga y cuatro de Copa Libertadores por delante. Después del último, el 31 de mayo, me sentaré a hablar con los dirigentes. Antes de eso, no voy a pedir ni hablar con nadie”, sostuvo el mellizo Guillermo con firmeza ante una versión que se hizo correr en los últimos días y que indicaba que, ante el interés boquense por el defensor zurdo de 21 años, Barros Schelotto habría solicitado a cambio a dos figuras del plantel de Boca. “Todo lo que digan de que yo pedí o negocié es mentira. Me reservo la opinión sobre Zeballos o Advíncula porque no corresponde ahora hablar de otros jugadores”, agregó.

Boca ya intentó fichar a Valentin Gómez a mediados de 2024, ofreciendo seis millones de dólares, pero desde Liniers se mantuvieron firmes en que solo se iría por la cláusula de salida de diez millones. Desde entonces, el zaguero estuvo cerca de sumarse al City Group, luego a Cruzeiro y, más recientemente al Udinese, pero ninguna de las operaciones se concretó.

