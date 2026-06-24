​El mejor de la historta: Messi y el cumpleaños más especial con la Selección 

¿Llegará a jugar con canas? ¿En junio del 2027, cuando cumpla 40, estaremos hablando de otra marca? ¿En qué momento de su vida llegará a los 1.000 goles? ¿Este es realmente su último Mundial? Lionel Andrés Messi Cuccittini desafía el paso del tiempo. Casi como si su vida se tratara de la película Volver al futuro, Leo está ahí soplando velitas en una concentración, vestido de celeste y blanco como si se tratara de Enschede, en Países Bajos, en el 2005 cuando comenzó con este ritual que ya lleva 22 años y, esperemos, contando…

Lo que delata el paso de los años no tiene que ver con su talento, sino con todo lo que ha transcurrido. Hoy su hijo mayor, Thiago, tiene la misma edad que cuando él armó el bolsito y se subió a un avión para probar suerte en Barcelona. Ese mismo Thiago que casi está igual de alto que su papá, que no se extrañará que su viejo hoy pase otro cumpleaños lejos de casa. Porque toda la familia Messi está detrás del sueño que Leo sigue persiguiendo aunque ya haya logrado todo: él quiere seguir siendo feliz jugando a la pelota.

Este miércoles habrá fiesta en el Hotel Origin. Porque cumple el capitán, el símbolo de la Selección y el mejor de la historia. Pero él no buscará sobresalir y si no es porque le pedirán que se saque una foto solo con la torta, él irá a soplar las velitas con dos personas super importantes de la delegación, a los que les tiene mucha estima. Porque también festejan su aniversario Antonia Farías, la cocinera que fue una de las primeras en abrazarlo en Lusail, y Diego Iacovone, el tipo que maneja la parrilla, el que deleita a Leo con los mejores asados.

Mientras tanto y en el medio de un cumpleaños, hay un Mundial. Según Leo, el último, pero lo mismo había dicho en Qatar y acá estamos, disfrutando que hizo cinco goles en dos partidos en este arranque de la Copa del Mundo 2026. Los compañeros, que aconsejan a todo el mundo futbolero que disfruten del capitán, prometen una sorpresa, aunque como le contó su amigo Rodrigo De Paul a Olé: “No se puede decir”.

El Bicho, que previamente evitó hablar del 10, reconoció que un duelo con la Selección sería interesante. VIDEO: ESPN

Leo, que viene de pasar días difíciles, espera este cumpleaños con una sonrisa. Más allá de todo el contexto personal-familiar, él sigue absorbiendo el amor de la patria futbolera. Que obvio ya no pertenece a los argentinos, más allá de que él defienda como nadie esta camiseta.

Acaba de convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales y va por más. Cuando Olé le pregunta por Miroslav Klose y la marca que acaba de pulverizar, él responde: “La verdad que feliz, feliz de haber conseguido la victoria sobre todo que era lo principal, lo más importante, era uno de los objetivos, poder conseguir los seis puntos para terminar primero y bueno, contento”, dice como quien acaba de terminar un partido de fecha dos de la MLS.

El Capitán llegó así a la práctica

-Se viene tu cumpleaños: cuando soples las velitas, ¿qué vas a pedir?

-La verdad que no puedo pedir más nada, gracias a Dios, como dije varias veces, me regaló todo a nivel deportivo y lo único que puedo pedir salud para mí, para mi familia, para la gente que estuvo siempre cerca y poder seguir disfrutando también de todos estos momentos, de poder estar en este grupo, que es un grupo que hace muchos años que le viene regalando alegría a la gente y sigue estando a la altura en cada competición, en cada partido que compite como el primero, sea cual sea el rival y sobre todo poder seguir disfrutando de poder estar acá.

Por: Diego Macias

La respuesta a la pregunta de Olé quizás ejemplifica cómo es el Messi hijo, papá, hermano, esposo, primo, compañero y amigo. Sabe que la vida la ha dado mucho y, entonces, ahora solo pide lo que no tiene un valor material. Quiere salud para él y los suyos, quiere seguir disfrutando de “jugar a la pelota”, quiere seguir compitiendo al alto nivel, quiere seguir pasando sus cumpleaños en la ciudad donde la Conmebol o la FIFA quieran.

Leo cumple 39 disfrutando su sexto Mundial, ya lleva 18 goles en la máxima cita del fútbol y el primero fue hace 7313 dias. Y quién te dice que se autoregale más goles con Jordania y que decida pulverizar uno de los pocos records que le quedan: ser el futbolista con más festejos en una Copa del Mundo, marca que tiene Just Fontaine, quien metió 13 goles Suecia 1958.

Mientras aparecen más zanahorias por delante, Mbappé promete pisarle los talones y Cristiano se enoja porque le preguntan por Leo en una conferencia, él sumó una nueva ciudad en su álbum de cumpleaños de Selección. Enschede, Leipzig, Maracaibo, Pretoria, Porto Alegre, La Serena, Nueva Jersey, Bronnitsy, Río de Janeiro, Buenos Aires (en pandemia), Nueva Jersey y ahora Kansas City.

Leo ya pidió sus deseos. Y quizás los hinchas argentinos que copen el estadio de Dallas el sábado pueden darle el regalo más original: cantarle el feliz cumpleaños en un estadio, ese lugar donde Leo es el pibe más feliz del mundo, aunque ya sea un hombre que está pronto a tener canas.

A los 18 años, posó para Olé en Enschede (Holanda), en el Mundial Sub 20 en 2005, un día antes de jugar los cuartos de final ante España. Deseó en voz alta: “Salir campeón con Argentina”. ¡Lo logró!

Messi, en su festejo del 2005 (Sebastián Pérez). Messi, en su festejo del 2005 (Sebastián Pérez).

Los 19 años los festejó en Leipzig (Alemania): entró 7’ en el 2-1 ante México, en octavos de final del Mundial 2006. Le anularon mal un gol.

Pekerman pone a Messi contra México en Alemania 2006. Pekerman pone a Messi contra México en Alemania 2006.

En su cumpleaños N° 20, Olé le llevó una torta en Maracaibo (Venezuela), en plena Copa América 2007. Como en el 2006, compartió el festejó junto a Juan Román Riquelme (nacido el mismo día, en 1978).

Festejó sus 20 años en Venezuela, con la torta de ciruelas que le llevó Olé. Festejó sus 20 años en Venezuela, con la torta de ciruelas que le llevó Olé.

Los 23 años fueron en Pretoria ( Mundial de Sudáfrica 2010). Venía de debutar como capitán, ante Grecia, con Diego Maradona de DT.

Messi y Maradona, en Pretoria, cuando Leo cumplió 23 años (Reuters). Messi y Maradona, en Pretoria, cuando Leo cumplió 23 años (Reuters).

Porto Alegre (Brasil) se revolucionó con su presencia en el Mundial 2014: 27 años, previo al duelo contra Nigeria, para cerrar el Grupo F.

El cumpleaños de Messi en Brasil 2014. El cumpleaños de Messi en Brasil 2014.

En 2015, los 28 años otra vez le llegaron con la Selección, en La Serena (Chile), en otra Copa América.

El cumple de Messi en 2015. El cumple de Messi en 2015.

A los 29 años, en Nueva Jersey (Estados Unidos), a dos días de la final de la Copa América 2016, Leo protestaba contra una caótica AFA.

Messi y el festejo íntimo en la noche de New Jersey. Messi y el festejo íntimo en la noche de New Jersey.

Los 31 años le tocaron en Bronnitsy ( Mundial de Rusia 2018), entre diferencias con Sampaoli, tras el 0-3 ante Croacia.

Messi sopló las velita en el Mundial de Rusia (Prensa AFA). Messi sopló las velita en el Mundial de Rusia (Prensa AFA).

Los 32 años los empezó en Porto Alegre tras ganarle a Venezuela y avanzar a cuartos de final, en la Copa América en Brasil 2019, y los terminó en Río de Janeiro, con torta en la concentración.

Leo y sus 32 años en Brasil (Prensa AFA). Leo y sus 32 años en Brasil (Prensa AFA).

Los 34 años los pasó en el predio de Ezeiza, en ese particular modo burbuja que había en la pandemia. Sólo lo pudo celebrar con sus compañeros, que le hicieron un asado y varios regalos particulares, como un “bidón”. Lo mejor, unos días después con la vuelta en el Maracaná.

Los ‘regalos troll’ a Messi por su cumpleaños: cuando vio el bidón no sabía ni dónde colocarlo. Los ‘regalos troll’ a Messi por su cumpleaños: cuando vio el bidón no sabía ni dónde colocarlo.

Los 37 años, en la felicidad absoluta que le dio ser campeón del mundo, lo encontró como la persona más conocida del planeta y con la ilusión de conseguir un título más, la Copa América 2024, que finalmente conseguiría.

Messi, con Diego y Antonia, cocineros del plantel, en la Copa América (Prensa AFA). Messi, con Diego y Antonia, cocineros del plantel, en la Copa América (Prensa AFA).

Kansas (enviado especial).

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