​El mapa de la Libertadores: los tres equipos argentinos que pueden asegurar la clasificación en la cuarta jornada 

Culminaron las primeras tres fechas de la Copa Libertadores y a partir de la próxima semana comenzará la segunda vuelta de partidos, con las restantes tres jornadas. Y ya hay tres equipos argentinos que en esa cuarta fecha pueden asegurarse la clasificación a los octavos de final.

Son Independiente Rivadavia, Rosario Central y Platense, mientras que los otros conjuntos albicelestes, Estudiantes, Boca y Lanús, aún deben esperar para asegurarse el pasaje a los mata-mata. Acá, el uno por uno de cada caso, en donde se aplica, vale recordar, el sistema olímpico como criterio de desempate.

¿Cómo es? 1º criterio: para definir la posición entre equipos que empaten, se considerarán exclusivamente los partidos disputados entre ellos durante la Fase de Grupos, aplicándose los siguientes parámetros, en orden de prelación, a favor del equipo que obtenga:

i. Mayor número de puntos obtenidos en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión;

ii. Mayor diferencia de goles en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión. La diferencia de goles se obtiene restando de los goles marcados, los goles recibidos;

iii. Mayor cantidad de goles a favor en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión.

2º criterio: Mayor diferencia de goles en la totalidad de los partidos de la Fase de Grupos que integran los equipos que empaten la posición.

3º criterio: Mayor cantidad de goles a favor en la totalidad de los partidos de la Fase de Grupos que integran los equipos que empaten la posición.

4º criterio: Menor número de tarjetas rojas 5º criterio: Menor número de tarjetas amarillas 6º criterio: Sorteo.

Los que pueden clasificarse en la cuarta fecha y qué es lo que necesitan para hacerlo

Independiente Rivadavia

La tabla del grupo B tiene a Independiente Rivadavia líder con 9, a Bolívar escolta con 4, a Deportivo La Guaira tercero con 2 y a Fluminense último con 1. Es el argentino que llega más cómodo, justamente porque ganó sus tres partidos: 1-0 a los bolivianos, 2-1 a los brasileños y 4-1 a los venezolanos.

En la cuarta fecha enfrenta a Fluminense en Mendoza (6/5 a las 21:30), y si le gana, llega a 12 puntos y se mete a octavos sin depender de nadie. Con dos fechas por jugar, no podrían pasarlo dos equipos. Incluso puede asegurar el primer puesto del grupo si gana y Bolívar no le gana a La Guaira. En ese caso, nadie podría alcanzarlo. También clasifica si empata y los venezolanos no ganan.

Rosario Central

La tabla del grupo H tiene a Rosario Central líder con 7, a Independiente del Valle escolta también con 7, a Universidad Central tercero con 3 y a Libertad último sin unidades. El Canalla llega invicto: empató 0-0 con IDV, le ganó 1-0 a los paraguayos y goleó 3-0 a los venezolanos.

En la cuarta fecha Central enfrenta a Libertad en Rosario (5/5 a las 19:00), y si le gana e IDV vence también a Universidad Central, el Canalla se aseguraría la clasificación a octavos de final. Con esa combinación, los rosarinos llegan a diez puntos, los chilenos quedarían en 3 y Libertad continuaría en cero. Como a Universidad Central le quedarían solo 6 puntos posibles por obtener, su máximo sería 9, por eso ya no podría alcanzar a los de Jorge Almirón.

Platense

La tabla del grupo E tiene a Corinthians líder con 9, a Platense escolta con 6, a Independiente Santa Fe tercero con 1 y a Peñarol último también con un punto. En su balance, el Calamar ya le ganó 2-1 al Manya y 2-1 a los colombianos, pero perdió 2-0 contra los brasileños.

En la cuarta fecha Platense enfrenta a Peñarol (7/5 a las 19:00), y si le gana y Corinthians vence o empata ante Independiente Santa Fe, se asegurará la clasificación a octavos de final. Esto, debido a que el triunfo dejaría al Calamar primero con 9 puntos; si los brasileños no pierden, los colombianos quedarían con 1 o 2 unidades y los uruguayos con solo un punto, por por lo que ninguno de los dos podría alcanzar a Platense en las dos fechas finales.

Video: FOX Sports.

Los que no pueden clasificarse en la cuarta fecha y su situación

Estudiantes

La tabla del grupo A tiene a Flamengo líder con 7, a Estudiantes escolta con 5, a Independiente Medellín tercero con 4 y a Cusco último sin unidades. En su balance, el Pincha empató 1-1 con los colombianos, le ganó 2-1 a los peruanos e igualó 1-1 con los brasileños.

En esta cuarta fecha Estudiantes enfrenta a Cusco, pero no puede clasificar ni aunque le gane, debido a que llegaría a 8 puntos, pero no le alcanza porque si Medellín pierde contra Flamengo quedaría con 4, pero todavía podría llegar a 10 ganando sus dos partidos finales: frente a los peruanos y ante el Pincha. Y como el primer duelo entre el DIM y Estudiantes fue 1-1, el partido de la última fecha todavía puede definir el sistema olímpico.

Entonces, si el Pincha gana, solo queda muy bien encaminado: se va a 8 puntos y, si Medellín no gana, abre una diferencia importante sobre el 3.º. Ahora bien, si Estudiantes empata, llega a 6, pero deja pasar una chance grande porque Cusco es el último del grupo. Todavía dependería mucho de los partidos contra Flamengo y Medellín.

¿Y si el Pincha pierde ante Cusco? No queda eliminado, pero se mete en problemas. Los peruanos se acercarían y Estudiantes tendría duelos decisivos contra Flamengo y Medellín.

El resultado ideal, entonces, en este contexto, es un triunfo de Estudiantes y que Flamengo le gane al DIM (aunque si empatan también le vendría bien al Pincha).

Boca

La tabla del grupo D tiene a la Universidad Católica líder con 6, a Boca escolta con los mismos puntos, a Cruzeiro tercero también con las mismas unidades y a Barcelona de Ecuador último con cero puntos.

¿Por qué son líderes los chilenos a pesar de que haya un triple empate en puntos? Porque Católica le ganó a Cruzeiro (2-1), Boca le ganó a Católica (2-1) y Cruzeiro le ganó a Boca (1-0); en ese mini-grupo, el equipo chileno queda mejor posicionado por mayor cantidad de goles a favor (le hizo dos a los brasileños y uno al Xeneize) en los duelos directos.

Ahora bien, ¿por qué Boca no puede clasificarse a octavos en la cuarta fecha aún a pesar de que gane? Porque aunque venza a Barcelona (martes 5/6 a las 21:00) y llegue a 9 puntos, Universidad Católica y Cruzeiro aún pueden terminar por encima suyo debido a que el Xeneize tiene que jugar contra ambos en las últimas dos fechas.

En peores escenarios, si Boca empata con Barcelona, llega a 7 puntos pero se expone a que Universidad Católica o Cruzeiro se le despeguen. No sería un golpe definitivo, pero sí una oportunidad perdida.

¿Y si Boca pierde? Barcelona llega a 3 y revive. El Xeneize seguiría dependiendo de sí mismo, pero quedaría obligado a sacar buenos resultados en los cruces contra Cruzeiro y Católica.

El resultado ideal para el Xeneize en esta cuarta fecha, entonces, es un triunfo y que la Católica y Cruzeiro empaten Así Boca quedaría arriba en puntos y ninguno de los dos rivales directos se escaparía.

Lanús

Por último, el argentino restante en esta Libertadores, Lanús, integra el grupo G, que tiene a Liga de Quito líder con 6, al Granate escolta con los mismos puntos, a Mirassol tercero también con las mismas unidades y a Always Ready último sin puntos. En su balance, el Grana perdió 1-0 con los brasileños, venció 1-0 a los bolivianos y le ganó 1-0 a los ecuatorianos. Pero es LDU el puntero por mayor diferencia de gol y porque le ganó su duelo a Mirassol.

Ahora bien, ¿por qué todavía no puede asegurarse la clasificación Lanús? Aunque le gane a Always Ready (5/5 a las 21:30) y llegue a 9 puntos, no puede meterse a octavos todavía porque y Mirassol siguen con margen para terminar por encima suyo, debido a que el Granate todavía debe jugar contra los dos.

Es decir que una victoria solo deja muy bien encaminado a Lanús y deja a Always Ready prácticamente sin chances de pelearle. Además, cerraría el mano a mano contra el equipo boliviano con dos victorias.

La clasificación la debe definir después, cuando visite a LDU en la fecha 5 y reciba a Mirassol en la fecha 6.

En peores escenarios, si Lanús empata, llega a 7 puntos, pero puede perder terreno contra LDU o Mirassol. Seguiría vivo, aunque con menos margen. Y si pierde, Always Ready revive y el Granate queda obligado a responder en los duelos directos finales. No queda eliminado, pero se complica mucho.

El resultado ideal para Lanús en esta cuarta fecha, entonces, es un triunfo ante Always Ready y que Mirassol y LDU empaten. Con eso, el Grana quedaría como líder en soledad.

En limpio

Pueden clasificar a octavos en la cuarta jornada:

Independiente Rivadavia

Clasifica si gana. También si empata y La Guaira no le gana a Bolívar.

Rosario Central

Clasifica si gana y Universidad Central pierde contra Independiente del Valle.

Platense

Clasifica si gana y Corinthians no pierde contra Santa Fe.

No pueden clasificar todavía, aunque ganen:

Estudiantes

Necesita ganar, pero Medellín todavía puede alcanzarlo y definir por sistema olímpico.

Puede llegar a 9, pero todavía debe jugar contra Cruzeiro y Universidad Católica.

Puede llegar a 9, pero todavía debe jugar contra LDU y Mirassol.

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