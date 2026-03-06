​El mapa de la Libertadores: los resultados de los partidos de ida de la fase 3 

La etapa previa de la Copa Libertadores entró en su recta final con los partidos de ida de la Fase 3, última instancia para acceder a la fase de grupos: los cuatro que ganen se meterán en la Liberadores mientras que los cuatro que pierdan irán a la Sudamericana ( el sorteo de las zonas es el 19 de marzo).
La acción de esta instancia comenzó este martes, en Guayaquil, con el empate entre Barcelona (verdugo de Argentinos) y Botafogo. Este miércoles, Sporting Cristal superó por 1-0 a Carabobo como visitante y, un rato más tarde, O’Higgins venció a Deportes Tolima por el mismo resultado. Este jueves, Juventud de Las Piedras del Gallego Méndez igualó 1 a 1 ante el DIM de Colombia en Uruguay. Marcó Larrosa para los Cafeteros (Frank Fabra fue titular) y empató Bruno Larrequi para los charrúas.
Fase 3
Partidos de ida
- Barcelona de Ecuador 1 (H. Villalba)-Botafogo 1 (M. Martins)
- Carabobo 0-Sporting Cristal 1 (Y. Yotún)
- O’Higgins 1 (F. González)-Deportes Tolima 0
- 5/3: Juventud de Las Piedras 1 (Larregui) – DIM 1 (Larrosa)
Revanchas
- 10/3 (21.30): Botafogo vs. Barcelona
- 11/3 (19): S. Cristal vs. Carabobo
- 11/3 (21.30): D. Tolima vs. O’Higgins
- 12/3 (21.30): DIM vs. Juventud de Las Piedras
Resultados de la fase 2
Partidos de vuelta
- Huachipato 1 (C. Martínez)- Carabobo 2 (E. Ramírez y E. Tortolero)
- Sporting Cristal 0 (5-2 de Mayo 0 (4)
- Independiente Medellín 0-Liverpool 0
- Bahía 2 (Wilian Jose -2-) (3)- O´Higgins 1 (A. Castillo) (4)
- Argentinos 0 (4)-Barcelona 1 (J. Quiñónez) (5)
- Botafogo 2 (Alex Telles y Danilo)-Nacional Potosí 0
- Guaraní 1 (G. Servio) vs. Juventud de las Piedras 2 (F. Barrandeguy y R. Peralta)
- D. Tolima 0 (3) vs. Deportivo Táchira 1 (L. González) (0)
Partidos de ida
- Carabobo 1 (E. Tortolero)-Huachipato 0
- 2 de Mayo 2 (M. Cáceres y Cristiano en contra)-Sporting Cristal 2 (Y. Yotún y M. Távara)
- Liverpool 1 (S. Strasorier) – Independiente Medellín 2 (F. Fydriszewski y H. Palacios)
- O’Higgins 1 (F. González) – Bahía 0
- Nacional de Potosi 1 (O. Baldomar) – Botafogo 0
- Juventud de las Piedras 0-Guaraní 0
- Deportivo Táchira 0-Deportes Tolima1 (K. Florez)
Fase 1
Partidos de ida
- The Strongest 2 vs. Deportivo Táchira 1
- Juventud Las Piedras 0 vs. Universidad Católica 1
Partidos de vuelta
- Alianza Lima 1-2 de Mayo 1
Los bombos de la Libertadores 2026
BOMBO 1
- Flamengo (campeón)
- Palmeiras (1)
- Boca (4)
- Peñarol (5)
- Nacional (8)
- Liga de Quito (10)
- Fluminense (11)
- Independiente del Valle (16)
BOMBO 2
- Libertad (17)
- Estudiantes (18)
- Cerro Porteño (20)
- Lanús (21)
- Corinthians (22)
- Bolívar (23)
- Cruzeiro (29)
- Universitario (32)
BOMBO 3
- Junior (34)
- U. Católica de Chile (35)
- Rosario Central (48)
- Independiente Santa Fe (53)
- Always Ready (64)
- Coquimbo (82)
- D. La Guaira (114)
- Cusco (142)
BOMBO 4
- Universidad Central (179)
- Platense (223)
- Independiente Rivadavia (sin ranking)
- Mirassol (sin ranking)
- Equipo fases preliminares
- Equipo fases preliminares
- Equipo fases preliminares
- Equipo fases preliminares
Las fechas de la Libertadores 2026
La Fase 3 tendrá lugar entre el 3 y el 12 de marzo.
El sorteo de la fase de grupos está previsto para el 19 de marzo y justamente la fase de grupos dará comienzo el martes 7 de abril con la disputa de la primera fecha. La segunda fecha será entre el 14 y el 16 de abril, la tercera tendrá lugar entre el 28 y el 30 de abril, la cuarta se jugará entre el 5 y el 7 de mayo, la quinta se hará entre el 19 y el 21 de mayo mientras que la sexta y última jornada tendrá lugar entre el 26 y el 28 de mayo.
En la semana del 6 de junio será el sorteo del cuadro de octavos rumbo a la gran final. Los octavos, por su parte, se harán entre el 11 y el 20 de agosto, los cuartos de jugarán entre el 8 y el 17 de septiembre, las semifinales se desarrollarán entre el 14 y el 22 de octubre y la gran final está prevista para el 28 de noviembre.