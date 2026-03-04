​El mapa de la Libertadores: empató Barcelona en el comienzo de la fase 3 

La etapa previa de la Copa Libertadores entró en su recta final con los partidos de ida de la Fase 3, última instancia para acceder a la fase de grupos: los cuatro que ganen se meterán en la Liberadores mientras que los cuatro que pierdan irán a la Sudamericana ( el sorteo de las zonas es el 19 de marzo).

La acción de esta instancia comenzó este martes, en Guayaquil, con el empate entre Barcelona (verdugo de Argentinos) y Botafogo. Este miércoles, Carabobo va a recibir a Sporting Cristal y, un rato más tarde, O’Higgins se las verá ante Deportes Tolima. El cierre de estos cruces de ida será el jueves con el sorprendente Juventud de Las Piedras del Gallego Méndez ante el DIM de Colombia

Fase 3

Partidos de ida

Barcelona de Ecuador 1 (H. Villalba)-Botafogo 1 (M. Martins)

4/3 (19): Carabobo vs. Sporting Cristal

4/3 (21.30): O’Higgins vs. Deportes Tolima

5/3 (21.30): Juventud de Las Piedras vs. DIM

Revanchas

10/3 (21.30): Botafogo vs. Barcelona

11/3 (19): S. Cristal vs. Carabobo

11/3 (21.30): D. Tolima vs. O’Higgins

12/3 (21.30): DIM vs. Juventud de Las Piedras

Resultados de la fase 2

Partidos de vuelta

Huachipato 1 (C. Martínez)- Carabobo 2 (E. Ramírez y E. Tortolero)

Sporting Cristal 0 (5-2 de Mayo 0 (4)

Independiente Medellín 0-Liverpool 0

Bahía 2 (Wilian Jose -2-) (3)- O´Higgins 1 (A. Castillo) (4)

Argentinos 0 (4)-Barcelona 1 (J. Quiñónez) (5)

Botafogo 2 (Alex Telles y Danilo)-Nacional Potosí 0

Guaraní 1 (G. Servio) vs. Juventud de las Piedras 2 (F. Barrandeguy y R. Peralta)

D. Tolima 0 (3) vs. Deportivo Táchira 1 (L. González) (0)

Partidos de ida

Carabobo 1 (E. Tortolero)-Huachipato 0

2 de Mayo 2 (M. Cáceres y Cristiano en contra)-Sporting Cristal 2 (Y. Yotún y M. Távara)

Liverpool 1 (S. Strasorier) – Independiente Medellín 2 (F. Fydriszewski y H. Palacios)

O’Higgins 1 (F. González) – Bahía 0

Nacional de Potosi 1 (O. Baldomar) – Botafogo 0

Juventud de las Piedras 0-Guaraní 0

Deportivo Táchira 0-Deportes Tolima1 (K. Florez)

Fase 1

Partidos de ida

The Strongest 2 vs. Deportivo Táchira 1

Juventud Las Piedras 0 vs. Universidad Católica 1

Partidos de vuelta

Alianza Lima 1-2 de Mayo 1

Los bombos de la Libertadores 2026

Los bombos de la Copa LIbertadores 2026. Los bombos de la Copa LIbertadores 2026.

BOMBO 1

Flamengo (campeón)

Palmeiras (1)

Boca (4)

Peñarol (5)

Nacional (8)

Liga de Quito (10)

Fluminense (11)

Independiente del Valle (16)

BOMBO 2

Libertad (17)

Estudiantes (18)

Cerro Porteño (20)

Lanús (21)

Corinthians (22)

Bolívar (23)

Cruzeiro (29)

Universitario (32)

BOMBO 3

Junior (34)

U. Católica de Chile (35)

Rosario Central (48)

Independiente Santa Fe (53)

Always Ready (64)

Coquimbo (82)

D. La Guaira (114)

Cusco (142)

BOMBO 4

Universidad Central (179)

Platense (223)

Independiente Rivadavia (sin ranking)

Mirassol (sin ranking)

Equipo fases preliminares

Equipo fases preliminares

Equipo fases preliminares

Equipo fases preliminares

Las fechas de la Libertadores 2026

La Fase 3 tendrá lugar entre el 3 y el 12 de marzo.

El sorteo de la fase de grupos está previsto para el 19 de marzo y justamente la fase de grupos dará comienzo el martes 7 de abril con la disputa de la primera fecha. La segunda fecha será entre el 14 y el 16 de abril, la tercera tendrá lugar entre el 28 y el 30 de abril, la cuarta se jugará entre el 5 y el 7 de mayo, la quinta se hará entre el 19 y el 21 de mayo mientras que la sexta y última jornada tendrá lugar entre el 26 y el 28 de mayo.

En la semana del 6 de junio será el sorteo del cuadro de octavos rumbo a la gran final. Los octavos, por su parte, se harán entre el 11 y el 20 de agosto, los cuartos de jugarán entre el 8 y el 17 de septiembre, las semifinales se desarrollarán entre el 14 y el 22 de octubre y la gran final está prevista para el 28 de noviembre.

​