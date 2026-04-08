​El lío entre los jugadores de Boca y U. Católica que derivó en la temprana amonestación para Paredes 

Siete minutos bastaron para que el partido entre U. Católica y Boca en Chile subiera de tono. Todo empezó por una falta -fuerte- de Marcelo Weigandt a Justo Giani, que reclamó desde el suelo tarjeta por la magnitud. Acto seguido, los dirigidos por Claudio Ubeda quisieron correra rápidamente al lesionado del campo de juego y ahí se picó todo…

Serie de empujones (más discusiones) de un lado y el otro en menos de un minuto. Hasta varios suplentes de ambos lados se involucraron. Cuando las aguas se calmaron -relativamente- un poco, el árbitro Gustavo Tejera le mostró la amarilla al capitán Fernando Zampedri (por un empellón a Adam Bareiro). También la ligó el otro capitán. Sí, Leandro Paredes por empujar a Juan Ignacio Díaz en medio del alboroto. Luego, a los pocos minutos, el 5 del Xeneize se lució con un remate de media distancia para el 1-0.