​El legado de Pep Guardiola en el Manchester City: llenó las vitrinas y marcó un antes y un después en la historia del club 

“Legendario” fue el término utilizado por la cuenta oficial del Manchester City para despedir a Pep Guardiola tras haber anunciado su salida del club. Y esta palabra lógicamente responde a la huella que el entrenador español dejó en una institución que, a partir de su llegada, allá por el 2016, empezó a adquirir un protagonismo importante a nivel local y que terminó ocupando el centro de la escena en el plano continental, algo que se vio reflejado en las vitrinas del club.

La llegada del entrenador se dio en 2016, cuando el conjunto citizen decidió ponerle punto final al ciclo de Manuel Pellegrini como entrenador de la Primera; y su impacto fue casi instantáneo. Tras una primera temporada de adaptación, en la que el Manchester cerró su participación en la Premier League en la tercera posición -a 15 puntos del Chelsea campeón- y lo tuvo marchando de la Champions en octavos -fue 6 a 6 con el Monaco y quedó out por gol de visitante-, los primeros títulos llegaron.

En la 17/18, temporada en la que firmarían jugadores como Ederson, Bernardo Silva y Kyle Walker, el City se consagró campeón de la Premier League, en lo que fue una campaña histórica que lo dejó en la cima con 100 puntos; de la Community Shield, tras imponerse por 2 a 0 frente al Chelsea, el ganador de la F.A. Cup; y de la Carabao Cup, donde derrotó por 3 a 0 al Arsenal.

La Premier 2018, el primer título de Pep en el City (Reuters). La Premier 2018, el primer título de Pep en el City (Reuters).

Así, empalagado de títulos, el conjunto inglés, con Pep a la cabeza, le pondría marcha a un glorioso ciclo que terminaría con un total de 20 títulos en 10 años, los cuales superaron las 18 consagraciones que la institución tenía en sus 136 años de historia hasta la llegada del español.

Al año siguiente, el equipo de Manchester logró defender los tres títulos que había conseguido durante la temporada previa y le sumó la F.A. Cup, donde goleó por 6 a 0 al Watford en la final para quedarse con la copa. De esta manera, el City se convirtió en amo y señor de Inglaterra, donde ganó todo lo que jugó durante la temporada 18/19.

Guardiola se marcha del club con 20 títulos (Reuters). Guardiola se marcha del club con 20 títulos (Reuters).

Pero el objetivo de la Champions se le seguía haciendo esquivo a Guardiola y compañía. En la 17/18 fue goleado -5 a 1- por el Liverpool en los cuartos de final, mientras que al año siguiente volvió a caer en la misma instancia tras empatar por un global de 4 a 4 frente al Tottenham, que se clasificó por el gol de visitante.

Sin embargo, este sueño del entrenador no tardaría en llegar. Después de otras tres temporadas de un muy buen nivel dentro del ámbito local, en las que consiguió dos Carabao Cup (2019 y 2020) y dos Premier League (2020 y 2021), el Manchester City no dejó escapar la chance que había perdido en 2021, cuando perdió en la final de la Champions por 1 a 0 frente al Chelsea.

Tras haber dejado en el camino y goleado al Leipzig (8 a 1), al Bayern Munich (4 a 1) y al Real Madrid (5 a 1), el equipo de Guardiola volvió a llegar a la final de la competición más importante a nivel clubes en Europa. Con el Inter en frente, el conjunto inglés se impuso por 1 a 0 gracias al histórico gol de Rodri en Estambul y levantó su primera Champions en toda la historia.

Pep con la Champions del 2023 (Reuters). Pep con la Champions del 2023 (Reuters).

En esa misma 22/23, el City ganó la Premier, la F.A. Cup y se consagró campeón de la Supercopa frente al Sevilla y del Mundial de Clubes, tras golear por 4 a 0 a Fluminense en la final. Al año siguiente, los títulos siguieron y el equipo de Pep volvió a ganar la Premier, donde llegó a los 91 puntos, y levantó nuevamente una Community Shield.

En el 2025, el plantel tuvo un importante recambio y terminó la temporada sin ningún título, consumando así el primer año de sequía para Guardiola desde el 2017. Y fue e n el 2026, que Pep terminó marchándose del club con una nueva F.A. Cup y otra Carabao Cup bajo el brazo, para cerrar así un histórico ciclo que registró 20 títulos en 10 años.

Todos los títulos de Guardiola en el City

rabao Cup (2018)

Premier League (2018)

Community Shield (2018)

Carabao Cup (2019)

Premier League (2019)

F.A. Cup (2019)

Community Shield (2019)

Carabao Cup (2020)

Carabao Cup (2021)

Premier League (2021)

Premier League (2022)

Premier League (2023)

F.A. Cup (2023)

Champions League (2023)

Supercopa (2023)

Mundial de Clubes (2023)

Premier League (2024)

Community Shield (2024)

Carabao Cup (2026)

F.A. Cup (2026)

El comunicado oficial del Manchester City

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