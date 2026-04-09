​El irónico mensaje del Flamengo en contra de las pausas de rehidratación en la Copa Libertadores 

La Copa Libertadores ya se puso en marcha y los equipos participantes comenzaron el camino rumbo a la Gloria Eterna. Por eso, esta fecha 1 ya va dejando sus perlitas, desde batacazos hasta resultados lógicos por la diferencia de nivel entre algunos equipos. Ahora bien, esta edición del certamen cuenta con una novedad: en todos los partidos se realiza una pausa de rehidratación en ambos tiempos, sin importar la temperatura que esté haciendo en el estadio. Y lo cierto es que ya hay un equipo que se expresó en contra de esta medida.

Se trata de Flamengo, que este miércoles visitó a Cusco y, como en todos los encuentros, el partido se frenó promediando los 23 minutos del primer tiempo. Es así que, desde las redes del club, lanzaron un irónico mensaje sobre esta norma impuesta por la Conmebol: “23 minutos del primer tiempo: parada de rehidratación en el frío de 8 grados en la altitud de Cusco”, postearon en X.

Y claro, originalmente, las pausas de rehidratación solamente se realizaban en encuentros que se jugaban a altas temperaturas, por lo que no tenía mucho sentido parar este partido ya que, por los 3400 metros sobre el nivel del mar que hay en Cusco, el clima era completamente frío.

Así, con este divertido mensaje, desde Flamengo expresaron, en definitiva, su malestar con esta medida, la cual va en consonancia con el pensamiento de varios de los fanáticos del fútbol ya que, por una mera razón publicitaria, todos los encuentros se ven interrumpidos en la mitad de ambos tiempos para una rehidratación que en varios casos no es necesaria. De todos modos habrá que acostumbrarse, porque esta medida también se aplicará en los partidos del Mundial.

El irónico tweet de Flamengo en contra de las pausas de rehidratación

El irónico tweet de Flamengo en contra de las pausas de rehidratación. El irónico tweet de Flamengo en contra de las pausas de rehidratación.

Flamengo y un triunfazo en la altura de Cusco

Más allá de su posteo, Flamengo logró un triunfazo en la altura de Cusco. A pesar de la falta de oxígeno que padecieron varios de sus jugadores, el Mengao se impuso 2-0 en Perú con goles de Bruno Henrique y Giorgian De Arrascaeta. Así, el conjunto brasileño arrancó con el pie derecho en el Grupo A, el cual comparte también con Estudiantes e Independiente Medellín.

Flamengo consiguió un triunfazo en Cusco (EFE/ Paloma Del Solar). Flamengo consiguió un triunfazo en Cusco (EFE/ Paloma Del Solar).

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