​El intercambio de camisetas de Lionel Messi ante Islandia y una charla especial 

Tuvo un regreso soñado. Tras superar una inflamación en el isquiotibial izquierdo, Lionel Messi sumó minutos con la Selección Argentina ante Islandia. Y se lució: ingresó a los 69 minutos por Giuliano Simeone, convirtió un tanto de penal y batió un récord que ostentaba Ángel Labruna. Sin embargo, la magia siguió cuando terminó el partido, momento en el que intercambió una camiseta y protagonizó una charla especial.

¿Con quién cambió la camiseta Lionel Messi luego del amistoso ante Islandia?

Tal como captaron las cámaras del estadio, el 10 se llevó la casaca de Jon Dagur Thorsteinsson, quien se le acercó apenas culminó el encuentro para pedirle la suya.

Leo se retira con la camiseta de uno de sus rivales en mano.

Foto: Juano Tesone Leo se retira con la camiseta de uno de sus rivales en mano.Foto: Juano Tesone

La charla especial que protagonizó Lionel Messi luego del amistoso contra Islandia

Una vez que terminó el partido, Lionel Messi habló con Daníel Gudjohnsen, uno de los hijos de Eidur, el islandés que compartió los inicios de la Pulga en el Barcelona.

El récord de Ángel Labruna que Lionel Messi superó ante Islandia

Con el gol que le marcó a Islandia en un amistoso, Lionel Messi alcanzó los 117 con la Selección Argentina. Y batió un nuevo récord que, hasta entonces, le pertenecía a Ángel Labruna: se transformó en el futbolista más veterano en marcar con la camiseta de su país.

El Feo, símbolo de River que nació el 28 de septiembre de 1918, metió su último gol con la Albiceleste el 7 de julio de 1957 con 38 años y 282 días. En aquel entonces, el delantero convirtió ante Brasil, en el Maracaná, con victoria 2 a 1 para el equipo que dirigía Guillermo Stábile. Por lo tanto, el 10 (con 38 años y 350 días) superó la marca antes del inicio del Mundial 2026.

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